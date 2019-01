Unilever acumula gelados Magnum a pensar num Brexit sem acordo

A Unilever, multinacional que controla diversas marcas globais dos ramos alimentar, beleza e cuidados domésticos, decidiu reforçar os stocks de gelados Magnum no Reino Unido, para se precaver de uma eventual paralisação temporária nos portos num cenário de Brexit desordenado, sem acordo com a União Europeia.

A informação foi confirmada ao jornal The Guardian pelo executivo da empresa Alan Jope, segundo o qual as quantidades que estão a ser recebidas das fábricas que produzem este gelado, na Alemanha e em Itália, permitirão abastecer o mercado britânico durante "semanas" caso se assista a uma paralisação das trocas comerciais entre o Reino Unido e a União Europeia.

Jope acrescentou que medidas semelhantes estão a ser tomadas em sentido inverso, com as marcas de desodorizantes Sure, Lynx e Dove, que são fabricadas em Leeds e cujos inventários têm vindo a ser reforçados do outro lado do Canal da Mancha.

Além de produtos, a Unilever - que em Portugal fabrica os gelados Olá! - também tem estado a acumular no Reino Unido stocks de materiais utilizados no seu fabrico e embalagem, como alumínio e plástico, acrescenta o The Guardian.