Um robô para animar o aniversário da rainha em Lisboa

O Reino Unido é o país convidado do Encontro da Ciência 2019, que se realiza em Lisboa entre 8 e 10 de julho, e o embaixador britânico quis assim que a sua primeira festa de aniversário de Isabel II desde que chegou a Portugal tivesse como tema a ciência e a inovação, com um convidado muito especial, o robô Titan, a animar a celebração dos 93 anos da rainha, data assinalada sempre em junho apesar de a monarca ter nascido em abril. O motivo é esperar por um dia garantido de sol, porque no Reino Unido a maior parte dos festejos são ao ar livre e abril costuma ser bem chuvoso. Recorrendo ao famoso humor ilhéu, Chris Sainty, aliás, brincou com o facto de Portugal ter tantos dias de sol e, porém, reservar um dia de chuviscos "bem britânico", para esta festa que, como é habitual, teve lugar nos jardins da residência oficial, em Lisboa, e animada com gin e fish and chips, para dar o máximo de ambiente.

Titan, com quase dois metros e meio de altura e a lembrar um transformer, é um produto da companhia britânica Cyberstein. Faz piadas, canta, corre, até lança piropos, e o seu protagonismo na festa da rainha foi uma forma divertida de o embaixador relembrar que em termos de ciência e inovação o Reino Unido está entre os líderes mundiais. Não só no registo de patentes científicas, diga-se, como a nível de prémios Nobel, pois só os Estados Unidos contam com mais.

"Estamos a preparar a participação de uma delegação de mais de 30 cientistas e investigadores britânicos", declarou Chris Sainty, falando em português. Para logo acrescentar, que o Encontro da Ciência 2019 "celebra uma parceria entre os nossos dois países que tem adquirido uma importância cada vez maior nos últimos anos, com um intercâmbio intenso entre os nossos investigadores, académicos e empreendedores; e ligações cada vez mais fortes entre as nossas universidades e instituições científicas".

Por entre os elogios à rainha, e as referencias ao discurso que esta fez há dias por ocasião do 75.º aniversário do Dia D, o embaixador abordou, claro, o complexo processo de saída do Reino Unido da União Europeia, resultante do referendo que se realizou a 23 de junho de 2016, faz no domingo três anos: "senhoras e senhores, não escondo que os últimos meses têm sido difíceis para o Reino Unido em termos políticos. Em 2016, o povo britânico votou para sair da União Europeia. Sair da União Europeia não é um processo fácil, e o nosso Governo e o nosso Parlamento têm tido dificuldades para encontrar uma solução que respeite o resultado do referendo, protegendo o nosso interesse nacional, e permitindo alcançar a estreita parceria que queremos ter com os nossos vizinhos e aliados europeus no futuro. Este facto criou incerteza tanto para os nossos cidadãos, como para a comunidade empresarial. No entanto, em Portugal, fico satisfeito por ver que a nossa relação económica bilateral continua a crescer, apesar dessa incerteza. No ano passado, o comércio bilateral total de bens e serviços atingiu 12 mil milhões de euros, 5% mais que em 2017 e 36% mais que há 10 anos".

Com Titan num respeitoso silêncio enquanto o discurso era proferido, Chris Sainty nunca usou a palavra Brexit, talvez porque esteja a ganhar conotação muito negativa dada a demora em concrerizar-se, e fez questão de recordar a velhíssima aliança de seis séculos entre o Reino Unido e Portugal, dizendo que os dois países "necessitam um do outro para ter sucesso" e que tem "toda a confiança" de que a parceria "vai sobreviver à turbulência atual".Don"t Stop Me Now, cantava pouco depois Titan, animando o dia da rainha com uma música dos Queen.