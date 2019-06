Trump diz que recebeu carta "muito calorosa" do líder da Coreia do Norte

"Acabei de receber uma bela carta de Kim Jong-un", disse o Presidente norte-americano na Casa Branca, acrescentando que continua a confiar no líder da Coreia do Norte, apesar de falta de progressos ao nível da desnuclearização do país asiático.

Donald Trump salientou que o líder norte-coreano manteve a sua palavra.

"Ele manteve a sua palavra comigo e é muito importante. Sem testes nucleares, sem grandes testes com mísseis", acrescentou.

O Presidente dos Estados Unidos salientou que a Coreia do Norte tem um "enorme potencial" e explicou que Kim Jong-un sabe isso melhor do que ninguém.

Depois de encontros em Singapura, em junho de 2018, e em Hanói, em fevereiro de 2019, Donald Trump não descartou a hipótese de realizar um terceiro encontro com Kim Jong-un, apesar de não existir nenhum programa previsto.

Trump deve visitar o Japão e a Coreia do Sul no final de junho.