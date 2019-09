Tiroteio na Holanda faz três mortos e um ferido grave

Um tiroteio perto de uma escola primária em Dordrecht, Holanda, fez esta segunda-feira "três mortos", informaram as autoridades. "Uma pessoa ficou gravemente ferida", diz ainda a policia de Roterdão na rede social Twitter, sem divulgar pormenores.

De acordo com a imprensa local, o tiroteio ocorreu no interior de uma casa no bairro de Heimerstein, e há, pelo menos, três mortos e vários feridos.

Vários elementos das forças de segurança estão no local e está a decorrer uma investigação, refere a polícia de Roterdão.

O presidente do município de Dordrecht, Wouter Kolff, escreveu no Twitter que houve "um incidente muito grave" e que iria ao local onde tudo aconteceu. "Estou muito emocionado", disse ainda Kolff solidarizando-se com todos os envolvidos.

De acordo com jornal holandês De Telegraaf, uma desavença familiar estará na origem do tiroteio. O alerta foi dado às 18:30 (19:30 em Portugal.

Fontes revelaram à publicação que um polícia matou a família, tendo-se suicidado logo de seguida. O indivíduo mora em Heimerstein na cidade de Dordrecht, refere ainda o jornal.

Uma equipa forense está na casa onde ocorreu o tiroteio, informou a polícia de Roterdão numa nova mensagem no Twitter, onde confirma três mortos e "uma quarta vítima que ficou gravemente ferida".

Atualizado às 20:40