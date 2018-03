Pub

Primeiro-ministro francês já confirmou que as informações levam a acreditar que se trata de um ataque terrorista

Pelo menos uma pessoa terá morrido num tiroteio com tomada de reféns num supermercado em Trèbes, no departamento de Aude, no sul de França. Mas, de acordo com a agência AFP, que cita fontes policiais, duas pessoas morreram no incidente, que o primeiro-ministro francês já admitiu estar a ser encarado como terrorismo.

Um homem armado, que alegou ter ligações ao Estado Islâmico, entrou no supermercado U de Trèbes cerca das 11:00 locais a gritar "Allah Akbar" e a gritar que iria matar toda a gente, segundo a comunicação social local. A zona foi imediatamente interditada e cercada pelas autoridades.

O autarca local Eric Ménassi confirmou a existência de uma vítima mortal e de um ferido, segundo a Reuters. O jornal Le Fígaro avança que uma pessoa morreu, mas a AFP cita fontes das forças de segurança para avançar a existência de dois mortos.

O presidente de Trèbes acrescentou que vários reféns foram entretanto libertados e que o atirador ficou no interior do supermercado com um polícia.

Antes desta situação, quatro elementos da Compagnies Républicaines de Sécurités à civil foram atacados quando faziam uma corrida matinal, junto ao quartel de Carcassonne, a cidade sede do departamento de Aude. Um indivíduo de carro terá acelerado em direção ao grupo e disparado. Um deles terá ficado ferido. O primeiro-ministro já disse que não está em risco.

O primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, já considerou a situação muito grave. "Todas as informações levam a pensar que se trata de um ato terrorista", acrescentou, dizendo que a situação ainda decorre.

A LCI informa que a matrícula do carro do atirador leva a crer que se trata de um marroquino já conhecido das autoridades.

O Ministério do Interior francês confirmou a existência de um incidente e disse que a prioridade é a intervenção policial que está a decorrer, pedindo para que não sejam divulgados rumores. Entretanto, anunciou que vai a caminho do local.

Uma testemunha citada pela France Info diz que haverá entre 200 e 300 militares de Gendarmaria no local.

Mais de 240 pessoas morreram em ataques levados a cabo por simpatizantes do Estado Islâmico em França desde 2015.

