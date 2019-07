Tempestade tropical Barry torna-se furacão antes de chegar ao estado do Louisiana

A tempestade tropical Barry, que se formou no Golfo do México, transformou-se, este sábado, em furacão (categoria 1) ainda antes de atingir a terra no estado norte-americano do Louisiana, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Já foi acionado o estado de alerta por causa das inundações em áreas próximas à costa devido à subida do nível do mar, às fortes ondas e às chuvas intensas.

Formou-se no Golfo do México, a 150 quilómetros da foz do Mississípi, com ventos a atingir os 65 quilómetros por hora. Agora, são esperados ventos superiores a 120km/h.

"Toda a costa de Luisiana está em causa nesta tempestade", alertou Bel Edwards, o governador do estado de Louisiana, que decretou o estado de emergência. Cerca de três mil soldados da Guarda Nacional, juntamente com outras equipas de resgate, foram destacadas para responder às situações de perigo relacionadas com o Barry, o primeiro furacão da época no Atlântico.

Nos últimos dias, a população tem estado a preparar-se para a chegada do furacão. "Ninguém deve levar esta tempestade de ânimo leve só porque deve pertencer à categoria 1. O perigo desta tempestade nunca foi o vento, foi sempre a chuva", indicou o governador do estado.

Os meteorologistas preveem que o furacão possa descarregar entre 25 a 50 centímetros de chuva até domingo, podendo chegar aos 63 centímetros em algumas zonas.