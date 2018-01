Pub

O risco de avalanche era hoje máximo nos Alpes franceses, após a passagem pela Europa ocidental da tempestade Eleanor, que fez em dois dias cinco mortos e um desaparecido, em França e Espanha.

Durante mais de 24 horas, ventos violentos e chuvas torrenciais abalaram Inglaterra, Irlanda, Suíça, Alemanha, Bélgica, Holanda, França e Espanha, deixando um rasto de destruição que fez dezenas de feridos, perturbando o tráfego aéreo e privando milhares de habitações de eletricidade, enquanto, do outro lado do Atlântico, a costa leste dos Estados Unidos enfrenta uma tempestade que também está a causar cancelamento de voos, encerramento de escolas e até o adiamento de todas as votações desta semana no Senado.

Em França, uma mulher de 93 anos morreu hoje em Isère (sudeste), na sua casa inundada por uma corrente de água e lama, e um agricultor morreu soterrado por neve em Sabóia (leste).

Na véspera, um esquiador de 21 anos morreu atingido por uma árvore em queda, na estância alpina de Morillon.

Um bombeiro francês desapareceu num rio de Sabóia a meio do dia, ao socorrer uma família que se refugiou em cima de uma viatura, estando a decorrer buscas num setor que se tornou muito perigoso devido à intempérie que fez também cerca de 30 feridos no país.

A ilha mediterrânica da Córsega foi, por sua vez, palco de incêndios "de uma intensidade excecional em pleno inverno", devido a uma "explosiva combinação" de ventos violentos e solo seco.

Em plenas férias escolares, as estâncias de esqui dos Alpes, na maioria encerradas na quarta-feira, começaram lentamente a reabrir, mas alertando para o perigo de avalancha: muitos maciços montanhosos foram colocados em alerta 5, o nível máximo na escala de risco.

Val d'Isère adiou a abertura das suas pistas e Chamonix proibiu o acesso à maioria dos elevadores e teleféricos.

"O objetivo é colocar toda a gente em segurança, tanto os clientes como os funcionários", explicou o presidente da secção Sabóia das Zonas Esquiáveis de França, David Ponson.

Em Espanha, a costa basca, atingida por ventos violentos, manteve-se em estado de alerta, um dia após a morte de um casal arrastado por uma vaga.

Quando se encontravam no cais de uma aldeia costeira, um homem de 67 anos e a sua mulher, de 65, morreram afogados e um jovem que tentou socorrê-los foi salvo no limite.

O sexagenário perdeu a consciência quase de imediato, mas a mulher chegou a agarrar uma corda lançada por pessoas que passavam, antes de a largar, levada pela corrente, relatou o presidente da câmara da cidade vizinha de Mutriku, José Angel Lizardi, à televisão basca.

"Estavam ambos no cais, a ver as ondas, quando uma grande os projetou para a água. E a corrente levou-os", comentou.

Na Alemanha, onde o serviço de meteorologia Deutsche Wetterdienst levantou na quarta-feira à noite o alerta de ventos violentos, é agora o nível das águas que preocupa as autoridades de vários estados regionais.

No oeste do país, a circulação de barcos no rio Mosela foi interrompida devido à chuva intensa.

"O Mosela está completamente encerrado", indicou o diretor-adjunto dos serviços de navegação em Coblença, Tobias Schmidt, citado pela agência noticiosa alemã DPA.

O nível da água do rio Reno está também a ser atentamente monitorizado em Colónia (oeste), onde deverá atingir hoje sete metros e ultrapassar na sexta-feira 7,7 metros, noticiou o diário alemão Bild.

O tráfego fluvial, já limitado na quarta-feira no setor de Colónia, é suspenso a partir dos 8,3 metros, recordou a DPA.

Na quarta-feira, a tempestade Eleanor mobilizou as equipas de socorro em várias regiões da Alemanha, onde diversas estradas foram cortadas e a circulação ferroviária sofreu perturbações.