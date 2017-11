Pub

Submarino desapareceu a 15 de novembro

A Marinha argentina afirmou hoje que foi registado um som junto ao local onde pela última vez foi localizado o submarino desaparecido com 44 tripulantes há uma semana, pelo que se admite a hipótese de este ter sido destruído num rebentamento.

O porta-voz da Marinha, Enrique Balbi, disse que se tratou de "um evento anormal, singular, curto, violento e não nuclear" registado no sul do Atlântico. No entanto, esclareceu que não há informações suficientes para dizer qual terá sido a causa da explosão ou se o submarino ARA San Juan terá sido atacado.

Esse som foi registado no mesmo momento em que o submarino enviou os últimos sinais, no dia 15, mas apenas hoje foi revelado em conferência de imprensa para que as equipas de investigação pudessem analisá-lo e compará-lo com outros elementos recolhidos.

De acordo com o porta-voz da Marinha da Argentina, as buscas vão prosseguir até se perceber ao certo o que aconteceu ao submarino e as famílias dos tripulantes estão a par dos desenvolvimentos

Já ontem, um avião da Marinha norte-americana terá detetado um objeto junto à última localização conhecida do submarino. No entanto, soube-se já hoje que esse objeto não corresponde ao submarino.

Uma operação sem precedentes, com 4.000 pessoas, foi desencadeada no mar argentino, envolvendo 11 países, para tentar encontrar o submarino. A operação entrou agora numa fase crítica, uma vez que já passou uma semana sem informações do submarino e dos seus 44 tripulantes.