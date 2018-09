Sete detidos na Holanda por suspeita de prepararem "ataque de grande escala"

Se algo caracteriza a voz popular, a que se ouve nas ruas e nos cafés por oposição aos fóruns educados e programas de comentário televisivo, é uma permanente revolta contra o mundo. Aqui no bairro, por exemplo, ninguém está contente com a criação divina - porque as ruas são demasiado íngremes e tudo fica longe, porque faz um calor dos infernos ou um frio de rachar, porque chove ou nunca mais chove, porque o tempo passa e vamos ficando velhos, porque o tempo nunca mais passa e a gente aqui à espera, porque o barulho, porque as doenças, porque as pessoas, porque a vida...