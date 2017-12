Pub

Democratas acusam republicanos de aprovarem reforma fiscal que vai beneficiar empresas e os mais ricos

O Senado dos Estados Unidos aprovou hoje de madrugada a reforma fiscal promovida pelo Presidente Donald Trump, que representa a maior descida de impostos dos últimos 30 anos, mas também um aumento importante do défice orçamental.

A Câmara Alta aprovou a sua versão com 51 votos a favor, todos de senadores republicanos, e 49 contra.

Os líderes republicanos no Senado terão agora de conciliar o texto aprovado hoje com os colegas da Câmara Baixa, que têm a sua própria versão, antes que Trump possa promulgar a reforma fiscal.

"Achamos que este é um grande dia para o país", disse Mitch McConnell, o líder da maioria republicana no Senado, em conferência de imprensa após a votação.

"Estamos mais perto de conseguir um corte massivo de impostos para as famílias que trabalham na América", escreveu Trump no Twitter, acrescentando que espera promulgar a reforma antes do Natal.

Os democratas têm criticado a reforma fiscal, alegando que se trata de uma cedência à América corporativa e dos mais ricos. "Esta lei inclina-se para os negócios e afasta-se das famílias", disse Chuck Schumer, o líder da minoria democrata no Senado. "Sempre que a escolha é entre as corporações e as famílias, os republicanos escolhem as corporações".