Rei Juan Carlos vai ser operado pela 17.ª vez

Foi na sua última passagem pelo consultório médico para uma revisão, a 11 e 12 de junho, que Juan Carlos foi niformado de que teria de ser operado. Esta quinta-feira, o Palácio da Zarzuela tornou pública a data, o rei emérito de Espanha, será submetido a uma operação ao coração no sábado, dia 24, na Clínica Quirón de Pozuelo, em Madrid

Do comunicado da Casa Real de Espanha não fica claro qual o motivo da cirurgia, alerta a imprensa espanhola. Sabe-se, diz o El Mundo , que após a revisão médica de junho, com o plano da intervenção calendarizado para o final de agosto, não lhe foram impostas restrições. Participou, aliás, no final de julho na Taça do Mundo de Vela, na Finlândia, a bordo do Bribón, e saiu vencedor.

Afastado da vida pública

Juan Carlos está afastado da vida pública desde maio. Nessa altura, pediu ao filho e sucessor, Felipe VI, para deixar de representar a coroa espanhola em acontecimentos oficiais. O ciclo fechou-se a 2 de junho, dia em que se assinalavam cinco anos desde que tinha anunciado que abdicava da coroa após 38 anos de reinado - de 1975 a 2014.

O rei emérito passou várias vezes pela sala de operações nos últimos anos - foram os problemas de saúde, aliás, que o levaram a abdicar. Anca, coluna, articulações são alguns dos problemas que lhe têm sido diagnosticados.

Desde 2010, já foi operado 11 vezes. Nesse ano, foi operado a um tumor benigno no pulmão direito. Um ano depois foi operado ao tendão de Aquiles e em 2012 viu-se obrigado a fazer três intervenções: uma para colocar uma prótese na anca direita, após uma aparatosa (e polémica) queda no Botswana quando participava numa caça ao elefante; outra para corrigir uma luxação na mesma anca e, finalmente, uma terceira para colocar a mesma prótese mas na anca esquerda. Voltaria a ser operado, já em 2013, devido a uma infeção nesta anca e outra devido a uma hérnia discal. Há um ano foram corrigidos problemas na prótese que tem no joelho direito. De 1954, quando pela primeira vez passou pela sala de operações para tratar uma apendicite, já se submeteu a 16 operações.