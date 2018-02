Pub

Morgan Geyser tinha apenas 12 anos quando cometeu o crime

Uma rapariga norte-americana que esfaqueou uma colega para agradar à personagem fictícia Slender Man vai ser internada num hospital psiquiátrico por 40 anos, por "uma questão de proteção da comunidade". Morgan Geyser tinha apenas 12 anos quando cometeu o crime.

O juiz Michael Bohren aplicou a pena máxima, pedida pelos procuradores, e teve em conta a idade de Geyser. "O que não podemos esquecer é que isto foi uma tentativa de homicídio", disse Bohren.

Antes, ouviu quatro médicos que relataram como Geyser tem feito progressos com a doença mental, a vários níveis. Os advogados defenderam que a jovem sofre de esquizofrenia e de outras doenças mentais: Geyser insistia que conseguia comunicar com personagens fictícias como Harry Potter e as tartarugas Ninja.

Bohren classificou a adolescente como "uma pessoa frágil", cuja longa história a sofrer de delírios fez com que seja um risco para si própria e para os outros.

Geyser, agora com 15 anos, falou brevemente antes de ser sentenciada, em lágrimas, enquanto pedia desculpas à rapariga que esfaqueou, Payton Leutner. "Só quero que a Bella e a sua família saibam que estou arrependida", disse, usando o nome pelo qual Leutner é conhecida. "E espero que ela esteja bem", acrescentou.

Geyser e outra amiga, Anissa Weier, ambas com 12 anos, atraíram uma colega até uma área isolada na floresta e esfaquearam-na 19 vezes. A vítima foi encontrada por um ciclista e sobreviveu ao ataque.

O Slender Man, uma personagem de terror, geralmente ligada ao rapto de crianças, teve origem na internet e tornou-se um mito que já deu até origem a filmes e documentários.