Pai processou escola no Kansas, em 1954. Decisão do tribunal acabou com separação das crianças por cor da pele

Linda Brown, que esteve no centro de uma decisão do Supremo Tribunal norte-americano em 1954 que pôs fim à segregação racial nas escolas dos Estados Unidos, morreu aos 76 anos, anunciaram esta segunda-feira fontes oficiais.

A escola em Topeka, capital do Estado do Kansas, apenas permitia crianças brancas quando o seu pai, de nome Oliver, a tentou matricular. Ele acabou por se tornar o líder de um processo judicial cuja decisão levou ao fim da segregação racial nas escolas.

A morte de Linda Brown, que ocorreu no domingo, foi hoje confirmada pela capela funerária de Topeka, referindo que estavam a ser efetuados os preparativos para o funeral. A sua irmã também confirmou a morte.

O comissário da Educação do Kansas, Dennis Dale, afirmou que o efeito que o caso de Linda Brown teve na sociedade foi "inacreditável e insuperável".