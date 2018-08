Quatro mortos em tiroteio no Canadá. Dois são polícias. Um suspeito detido

Pelo menos quatro pessoas morreram num tiroteio numa área residencial no Canadá, confirmou a polícia de Fredericton, New Brunswick, através do Twitter. Foi confirmada a detenção de um suspeito pela autoridade localTrafficNB.

As autoridades atualizaram, entretanto, a informação, dando conta que das quatro pessoas mortas no tiroteio, duas são agentes da polícia de Fredericton.

O incidente aconteceu numa área residência de Fredericton, capital da província e com quase 60 mil habitantes, durante a manhã desta sexta-feira. Polícia, paramédicos e bombeiros já estão no local.

As autoridades aconselharam os habitantes a ficar em casa, com portas trancadas. Segundo uma jornalista da CBCNB, várias pessoas estão a ser escoltadas para fora da zona do tiroteio pela polícia.

A polícia local pediu, através do Twitter, para que ninguém "publique informações sobre o posicionamento ou as atividades da polícia e dos socorristas", e prometeu dar informações o mais cedo possível.

O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, reagiu "às notícias terríveis" do tiroteio através da rede social Twitter. Escreveu que está a "acompanhar de perto" a situação.

Em atualização