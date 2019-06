Quase 20 anos depois, fundador da Wikipédia aconselha que não usem plataforma

Larry Sanger. Ou melhor, Lawrence Mark Sanger, de 50 anos, filósofo, tinha um projeto há 20 anos, juntou-se a Jimmy Wales, de 52 anos, empresário americano, e criaram um projeto a que deram o nome de Wikipédia. Hoje é uma das plataformas mais importantes no mundo da Internet, uma das 20 mais visitadas, mas um dos homens que a criou vem agora dizer que não funciona e que não deve ser usada.

Wales continua a trabalhar no projeto que criou e desenvolveu, mas o filósofo Larry tenta agora emendar, alterar, aperfeiçoar o resultado da sua própria criação. Uma faceta que mostrou durante uma conferência realizada na Áustria, quando afirmou perante todos os que estavam presentes a não confiar nas informações que são prestadas na plataforma.

Jimmy Wales e Larry Sanger os pais da plataforma Wikipédia. © DR

E explicou: "A Wikipédia teve que enfrentar desafios especiais. "Um era o poder ensinar as pessoas". Por isso mesmo funcionava como "um boletim de páginas em branco para se poder construir uma enciclopédia", mas o resultado alcançado até agora "é que muitas pessoas parecem não ter percebido o que isto significava."

Na opinião de um dos fundadores, e conforme noticia o jornal El País, a Wikipédia teve desde sempre um problema que era o de lutar contra aquelas que pessoas que poderiam ser prejudiciais à veracidade e ao rigor das informações que ali eram colocadas.

Larry Sanger diz mesmo que um dos desafios até agora foi a luta contra as pessoas que tentaram sempre manipular a informação constante nesta plataforma. "Tem sido uma luta contra as pessoas que procuram prejudicar e manipular a informação, dando-lhe um cunho ideológico", referiu.

O filósofo confessou na Áustria que este "foi sempre um dos obstáculos que encontrámos desde o início. Tentámos sempre que os maus atores não arruinassem o projeto que se dedicava ao público em geral", mas "infelizmente não fomos capazes de controlar nem de arranjar uma solução para o problema." Portanto, e como resultado, Larry Sanger lamenta: "O sistema da Wikipédia não funciona."

A Wikipédia foi criada para funcionar como uma enciclopédia que dependeria do conhecimento e da inteligência das massas. Mas o que se tem vindo a revelar desde o início são situações de grande polémica, sobretudo no que diz respeito a temas relacionados com a política. "Este problema deve ser resolvido pela política de neutralidade da Wikipédia, mas a Wikipédia decidiu aceitar editores que escrevem artigos apenas com um ponte de vista, que descartam visões impopulares e que não fazem justiça à verdade."

Cansado da manipulação e de informações erradas na Wikipédia, Larry Sanger aconselha a que não a usem.