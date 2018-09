Putin diz que suspeitos de envenenamento no Reino Unido são civis e inocentes

Quem não pecou, na época da juventude, que atire a primeira pedra. Penso ser mais comum do que confessada uma rápida transição da idade dos "porquês?" para o tempo de todas as certezas, quando os conselhos tantas vezes são catalisadores do tédio e a paciente experiência dos mais velhos corresponde, amiúde, a um "sermão" que mal se escuta. Perde-se muito com essa fase de inflexibilidade e de indisponibilidade, "ganha-se" uma militância geracional que os anos e as vivências se encarregam de remeter para o lugar, reduzido, secundário, que efetivamente merece. Até pelas contradições que encerra. Lembro-me bem de um episódio que me deixou baralhado e que coincide com a minha primeira experiência profissional vivida em sessões (muito) contínuas: assentei arraiais na redação do jornal A Capital, onde a "escola" exigia resposta para os desafios mais variados - assuntos, estilos, dimensão dos textos e por aí fora, numa multidisciplinaridade que, no mínimo, garantia um enorme jogo de cintura e uma saudável flexibilidade. Era o mais novo da casa, com quase dez anos de diferença de quem vinha a seguir na linha etária. Provocador, mais do que arrogante, trouxe de casa um recorte, religiosamente transportado do meu quarto para a parede atrás da secretária que me foi designada - dizia isto: "É preciso arrebatar o poder aos velhos." A frase estava assinada pelo músico norte-americano Frank Zappa (1940-1993), um símbolo maior de rebeldia. Os meus chefes limitaram-se a reagir com um sorriso condescendente ou com um encolher de ombros de indiferença. Mas houve um, por acaso aquele que me foi distribuindo amavelmente mais dores de cabeça e ordens de reescrita, que me abalou. Limitou-se a dizer: "Estou safo... Sou muito mais novo do que o Zappa..." E era verdade.