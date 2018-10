Primeira-ministra escocesa recusa partilhar palco com Steve Bannon

A primeira-ministra (first minister) da Escócia, Nicola Sturgeon, recusou participar na conferência internacional News Exchange, da qual a BBC é uma das organizadoras, depois de ter sido confirmada a presença no evento de Steve Bannon, antigo estratega principal do presidente norte-americano Donald Trump.

Numa declaração através do twitter, Surgeon - que até agora tem sido notícia sobretudo pela sua relutância em acompanhar o restante Reino Unido no Brexit -, explicou que, embora assumindo-se como uma "apaixonada" defensora da liberdade de expressão, as funções que desempenha não lhe permitem participar em qualquer processo que possa contribuir para "legitimar ou normalizar visões de extrema-direita e racistas".

A chefe do governo escocês não poupou críticas à BBC, lamentando que a estação pública a tenha colocado "naquela situação". E mais tarde voltou à carga, criticando a televisão por, num e-mail explicando a inclusão de bannon, o ter descrito como "uma pessoa poderosa e influente a promover um movimento anti elites". Para Sturgeon, esta forma de caraterizar pontos de vista "que muitos classificariam de fascistas" é o exemplo de normalização do discurso do ódio que quer combater.

O antigo conselheiro de Trump Steve Bannon © EPA/MASSIMO PERCOSSI

A News Exchange, que decorre em Edimburgo, capital da Escócia, reúne jornalistas, editores e administradores de alguns dos principais órgãos de informação do planeta, bem como repórteres e realizadores independentes e algumas (raras) figuras não diretamente ligadas à comunicação social. Bannon, refira-se, foi no passado executivo de grupos de comunicação social.