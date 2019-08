Por que a ASEAN é importante para Portugal

A Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) comemora hoje os 52 anos da sua fundação que teve lugar a 8 de agosto de 1967, em Banguecoque, na Tailândia. Os seus cinco membros fundadores foram a Indonésia, a Malásia, as Filipinas, a Tailândia e Singapura. A ASEAN tem agora dez Estados-Membros, com a adesão do Brunei Darussalam em 1984, do Vietname em 1995, do Laos e de Mianmar em 1997, e do Camboja em 1999. Depois da União Europeia, a ASEAN é a organização regional mais antiga do mundo.

O Sudeste Asiático de hoje é muito diferente do Sudeste Asiático de 1967. Este era então uma zona conturbada, com os países da região em briga uns com os outros. Considerando que a maioria das fronteiras no Sudeste Asiático foi estabelecida durante a época colonial e de forma deficiente, o ultranacionalismo tornou as relações entre os Estados, no mínimo, frágeis.

Cinquenta e dois anos depois, o Sudeste Asiático é uma das regiões mais estáveis ​​e economicamente dinâmicas do mundo, tendo a ASEAN contribuído grandemente para a paz e a harmonia da região.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em 2015 foi lançada a Comunidade da ASEAN, criando os três pilares nos quais o trabalho da Associação está firmemente ancorado. São elas a Comunidade de Segurança Política da ASEAN, a Comunidade Económica da ASEAN e a Comunidade Sociocultural da ASEAN. Com estes três pilares, a ASEAN construiu um mecanismo com o qual os seus Estados-Membros podem responder eficazmente aos desafios internos e externos de uma forma concertada.

Embora os Estados não pertencentes ao Sudeste da Ásia não possam tornar-se membros da ASEAN, a Carta da ASEAN declara que eles podem "aliar-se" através das extensas relações exteriores que a Associação desenvolveu ao longo das décadas. A ASEAN, através dos Ministros dos Negócios Estrangeiros, pode conferir a um país o estatuto de Parceiro de Diálogo, Parceiro de Diálogo Setorial, Parceiro de Desenvolvimento, Observador ou Convidado. Estes variam em termos de amplitude e profundidade do envolvimento, sendo a Parceria de Diálogo a mais abrangente. A ASEAN decide a que parceiro externo deve elevar os laços com base na intensidade e substância das interações, bem como no potencial do parceiro externo para contribuir para os objetivos da Associação. Deve-se também sublinhar que, juntamente com outras decisões da ASEAN, a concessão de parceria formal com um país é feita por consenso entre todos os Estados-Membros. Até hoje, a ASEAN tem dez Parceiros de Diálogo (Austrália, Canadá, China, União Europeia, Índia, Japão, Nova Zelândia, República da Coreia, Rússia e Estados Unidos da América), cinco Parceiros Setoriais de Diálogo Setorial (Turquia, Suíça, Noruega, Paquistão) e um Parceiro de Desenvolvimento (Alemanha).

A ASEAN é hoje a quinta maior economia do mundo, com um PIB combinado de 2,8 biliões de dólares, e está projetada para ser a quarta maior economia do mundo. O PIB per capita da ASEAN excedeu 4300 dólares, 33 vezes o PIB per capita de 1967. Apenas 14% da população da ASEAN ainda vive abaixo da linha da pobreza. Em 2015, a ASEAN alcançou com sucesso o Objetivo de Desenvolvimento do Milénio (ODM), atingindo níveis de pobreza abaixo de 23,5%.

A compreensão da realização da ASEAN também deve ser considerada no contexto da sua diversidade. É o lar de várias culturas, línguas e etnias. Em termos de religião, existem aproximadamente 240 milhões de muçulmanos, 140 milhões de budistas, 130 milhões de cristãos e 7 milhões de hindus. Apesar da diversidade sociocultural da região, o inglês é amplamente utilizado como meio de comunicação, além de ser a língua oficial de trabalho da organização. Agrupa países com diferentes formas de governos, que incluem repúblicas, monarquias constitucionais e um sultanato.

A ASEAN é também um grupo de nações com uma pegada geográfica e demográfica diversa. A ocidente, seis países formam a ASEAN continental. A leste, a ASEAN possui dois arquipélagos-estados, a Indonésia e as Filipinas, e duas cidades-estados, Singapura e Brunei. Em termos de tamanho demográfico, a ASEAN inclui a Indonésia como o quarto país mais populoso do mundo, com uma população de 261 milhões, as Filipinas com 105 milhões, o Vietname com 95 milhões, a Tailândia com 65 milhões, Myanmar com 52 milhões, a Malásia com 32 milhões, o Camboja com 16 milhões, o Laos com 6,5 milhões, Singapura com 5 milhões e o Brunei com 500 mil. No total, a ASEAN tem uma população de 638 milhões de pessoas, atrás apenas da China e da Índia, tornando-se o terceiro maior mercado do mundo.

Simplificando, a ASEAN é um exemplo de como a diversidade não é um obstáculo para alcançar a paz e a prosperidade regionais.

Portugal e a ASEAN

O envolvimento de Portugal com a ASEAN como um grupo é principalmente através da União Europeia (UE). Desde que a UE se tornou um Parceiro de Diálogo da ASEAN em 1977, as relações comerciais e de investimento entre a ASEAN e a UE nunca foram tão fortes. A ASEAN é o terceiro maior parceiro comercial da UE fora da Europa (depois dos EUA e da China), enquanto a UE é o segundo maior parceiro comercial da ASEAN, com o comércio bilateral a chegar aos 226,8 mil milhões de euros. A UE é também a maior fonte externa de fluxos de investimento direto estrangeiro (IDE) na ASEAN, com 26,3 mil milhões de euros.

Durante a Reunião de Líderes ASEAN-UE em Bruxelas em outubro passado, a ASEAN e a UE anunciaram o seu compromisso de trabalhar para um Acordo de Livre Comércio ASEAN-UE (ALC) com os ALC ​​bilaterais existentes com Singapura e o Vietname e com outros ALC ​​bilaterais atualmente na calha de negociação, como com a Indonésia e com as Filipinas.

Na reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da ASEAN e da EU, em Bruxelas a 21 de janeiro de 2019, foram debatidas questões relacionadas com a segurança, comércio, investimento, conectividade e desenvolvimentos sustentáveis. Na reunião ficou acordado, em princípio, promover as relações ASEAN-UE com uma parceria estratégica. Reafirmaram igualmente o compromisso de reforçar as relações entre a ASEAN e a UE em todos os domínios de interesse mútuo, conforme delineado no Plano de Ação ASEAN-UE 2018-2022.

O IDE global na ASEAN, que atingiu o recorde de 137 mil milhões de dólares em 2017, confirma a atratividade da região para o mundo. A estabilidade macroeconómica na região proporcionou um bom ambiente para o crescimento. De facto, a ASEAN sofreu uma volatilidade muito menor no crescimento económico nas últimas duas décadas do que a UE. O Sudeste Asiático também provou ser bastante resiliente após a crise financeira global de 2008.

Várias sondagens de investimentos e negócios descobriram que muitas empresas multinacionais com operações na região planeiam aumentar o investimento na ASEAN. Cerca de 86% dos executivos empresariais europeus com negócios na ASEAN esperam que o comércio e o investimento das suas empresas na região aumentem nos próximos cinco anos.

Atualmente, cerca de 30% do IDE da UE na ASEAN é destinado à indústria, seguido pelo comércio grossista e retalhista. No entanto, existem também outras áreas que merecem atenção devido ao seu potencial de crescimento, incluindo, mas não se limitando a: assistência médica, atividades de Investigação e Desenvolvimento, comércio eletrónico, projetos de infraestruturas e startups.

Com a maior integração da Comunidade Económica da ASEAN e as negociações em curso para acordos multilaterais de comércio com a UE, acreditamos que as empresas portuguesas colherão os benefícios de uma posição privilegiada nas relações de comércio e investimento com a ASEAN, com tarifas mais baixas e um sistema comercial aberto. Com uma população de 642 milhões de habitantes e uma classe média em rápido crescimento, os produtos e serviços portugueses encontrarão um nicho de mercado na região da ASEAN.

Convidamos Portugal a vir para a ASEAN, a região mais dinâmica do mundo.