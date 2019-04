A constatação é da diretora regional da Organização Mundial da Saúde (OMS), Matshidiso Moeti. Também do presidente da Fundação Manhiça, Leonardo Simão, ex-ministro da Saúde de Moçambique.

Matshidiso Moeti visitou há uma semana a Beira, capital da província de Sofala, particularmente afetada pelos ventos do ciclone Idai e as cheias que se seguiram. "Encontrei uma situação muito difícil, desde logo porque as infraestruturas ficaram danificadas, as casas das pessoas foram destruídas, obrigando-as a partilharem espaços superlotados." Destacou que a tempestade ocorreu numa região do mundo onde não há água potável para todos, nem rede de saneamento básico e que um dos principais desafios "é a expansão dos cuidados de saúde primários". Em toda a África.