Pelo menos 70 pessoas morreram no naufrágio de um ferry no Iraque

Pelo menos 70 pessoas quando um ferry se afundou no rio Tigre, perto da cidade iraquiana de Mossul, esta quinta-feira, segundo a BBC.

No barco viajariam cerca de cem pessoas em direção à ilha turística de Umm Rabaen, onde as famílias habitualmente celebram a festa de Noruz (o Ano Novo persa). A maioria dos passageiros não sabia nadar, avançou o responsável pela agência de defesa de Mossul. Entre as vítimas estarão 12 crianças de acordo com a CNN.

"O barco afundou-se porque havia muitos passageiros a bordo, mais de uma centena", disse à agência de notícias AFP um responsável dos serviços de segurança que está em Mossul.

© Via Google Maps

Depois das fortes chuvas dos últimos dias, as autoridades abriram as eclusas para aliviar a pressão na grande barragem de Mossul. E emitiram avisos sobre o aumento do nível da água. Avisos estes que ​​​​​​​o capitão terá ignorado.

No local, estão várias equipas de resgate e o Governo regional do Curdistão já enviou dez ambulâncias para a cidade.

O primeiro-ministro, Adel Abdul Mahdi, vai abrir uma investigação para "determinar as responsabilidades".