"Pai Natal" suspeito de ter matado os dois filhos

Elwyn Crocker Sr., de 50 anos, que ainda na semana passada andava vestido de Pai Natal e fazia as crianças sorrir no supermercado Walmart de Rincon, na Georgia, EUA, foi detido depois de os corpos dos seus dois filhos terem sido encontrados enterrados no jardim de sua casa,

De acordo com as autoridades, citadas pelo site da ABC News, a polícia recebeu uma chamada no número de emergência (911) alertando para o facto de Mary Crocker, de 14 anos, não ser vista desde outubro. A pessoa que fez a chamada anónima temia que ela estivesse morta. Na sequência desse alerta, a polícia foi a casa de Crocker, em Guyton, perto de Savannah, para interrogá-lo.

Os corpos de Mary e do seu irmão, Ewyn, foram descobertos no jardim das traseiras. Elwyn estava desaparecido desde novembro de 2016, quando tinha 14 anos. No entanto, de acordo com a polícia, nenhum deles tinha sido oficialmente dado como desaparecido. Ambos tinham deixado a escola e estavam, supostamente, matriculados no programa de ensino em casa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A polícia deteve também a mulher de Elwyn Crocker Sr., Candice Crocker, de 33 anos, madrasta das crianças, bem como a mãe desta, Kim Wright, de 50 anos, e o seu namorado, Roy Anthony, de 55. Os quatro são suspeitos de maltratar e assassinar as crianças.

Uma terceira criança, com necessidades especiais, foi encontrada viva em casa e entregue ao cuidado dos Serviços de Proteção de Menores. Até ao momento, a polícia ainda não conseguiu contactar nem localizar a mãe das crianças.

A polícia continua a investigar o caso. "A grande questão, aquilo que todos nos perguntamos, é como é que o rapaz esteve desaparecido durante dois anos e ninguém deu conta", afirmou a porta-voz do gabinete do xerife, Gena Sullivan,