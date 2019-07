Padre Marcelo Rossi empurrado de palco durante uma missa

Uma mulher empurrou o padre Marcelo Rossi do palco durante uma missa na sede da comunidade católica Canção Nova, na tarde deste domingo em Cachoeira Paulista. A missa estava a ser transmitida em direito pela Internet.

Segundo o site G1, a mulher furou a segurança e empurrou o padre-cantor. Apesar da queda, Marcelo Rossi não ficou ferido e voltou ao palco inutos depois. A mulher foi encaminhada para a esquadra, mas o padre terá decidido não apresentar queixa. Segundo os acompanhantes, a mulher sofre de problemas mentais.

No final da missa, numa mensagem à Canção Nova, Marcelo Rossi disse que estava ótimo" e acrescentou: "Estou bem, só umas dorzinhas, é normal, não quebrou nada."

Nascido em 1967, na cidade de São Paulo, Marcelo Rossi formou-se em Educação Física antes de ingressar no Seminário da Diocese de Santo Amaro, onde foi ordenado sacerdote em 1994.

"Além da intensa atividade eclesiástica, o Padre Marcelo Rossi dedica-se a divulgar a fé no seu programa de rádio diário, em missas transmitidas pela televisão e na sua carreira musical. No ano de 2010, recebeu do Papa Emérito Bento XVI o prémio Van Thuân, importante reconhecimento da dedicação ao catolicismo como evangelizador moderno. Nesse mesmo ano lançou Ágape. A receita obtida com o livro reverteu para a construção do Santuário Theotokos - Mãe de Deus, inaugurado em 2012", lê-se no site da Porto Editora, que editou os seus livros em Portugal.