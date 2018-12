Obama enfia o barrete de Pai Natal e faz visita surpresa a hospital de crianças

Os pequenos pacientes do Hospital Pediátrico Nacional, em Washington Noroeste, foram esta quarta-feira surpreendidos por um Pai Natal... presidencial.

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama fez neste dia uma visita surpresa àquela instituição e apesar de não se ter vestido totalmente a rigor, colocou um barrete vermelho e carregou um saco bem recheado de presentes para as crianças.

Relata o Washington Post que o anterior inquilino da Casa Branca visitou vários os quartos e manteve conversas pessoais com as crianças e os seus pais.

Antes de sair, Obama agradeceu aos funcionários do hospital a disponibilidade para estarem a trabalhar durante esta época e ainda gravou uma mensagem em vídeo que foi transmitida no circuito interno de televisão do hospital.

No fim, e depois de muita fotografia e vídeos para as redes sociais, médicos, enfermeiros e alguns pacientes cantaram "We Wish You a Merry Christmas".