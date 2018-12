Número de mortos do atentado de Estrasburgo sobe para quatro

O balanço da tragédia de 11 de dezembro na cidade francesa tornou-se mais negro nesta sexta-feira, com a morte de uma quarta pessoa que tinha ficado gravemente ferida durante o ataque a tiro ao mercado de Natal, no centro de Estrasburgo.

Recorde-se que o autor do atentado, Chérif Chekkat, cidadão francês de 29 anos que se terá radicalizado durante o tempo passado na prisão por outros crimes, foi abatido pela polícia na quinta-feira no bairro de Nuedorf, nos arredores de Estrasburgo, depois de ter estado em fuga durante 48 horas.

Na terça-feira à noite, dia 11, pouco antes das 20.00, Chekkat entrou no centro histórico e no meio do mercado de Natal disparou sobre os transeuntes, provocando de imediato dois mortos. Uma terceira pessoa tinha morrido na quinta-feira, com o balanço a subir agora para quatro vítimas mortais (para lá do próprio atacante), depois de mais um dos feridos não ter resistido à gravidade dos ferimentos.

Além disso, uma quinta vítima continua em estado de morte cerebral. O atentado de terça-feira provocou mais onze feridos, dos quais quatro ainda estão hospitalizadas.

Segundo o procurador de Paris, Rémy Heitz, estão detidos "quatro membros da (...) família" do suspeito e três outras pessoas próximas. "A investigação vai continuar para identificar eventuais cúmplices ou coautores que o possam ter ajudado ou encorajado na realização do ato", adiantou Heitz.

O mercado de Natal no centro de Estrasburgo foi entretanto reaberto, na manhã desta sexta-feira e está prevista uma visita do presidente francês Emmanuel Macron ao local, ao fim da tarde, para uma cerimónia homenagem às vítimas do ataque de dia 11.