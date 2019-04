Terceira vítima mortal no Grand Canyon em oito dias

Um norte-americano de 67 anos morreu ao cair de um precipício no Grand Canyon, no Colorado, Arizona, nos EUA, a terceira pessoa a perder a vida naquele local em apenas oito dias, informaram hoje as autoridades.

Os guardas do parque norte-americano encontraram o corpo do homem, que terá caído de uma altura de 122 metros, tendo sido necessário um helicóptero para realizar a operação de resgate, de acordo com o jornal Daily Sun of Arizona.

A morte, que ocorreu na quarta-feira, está a ser investigada, embora tudo indique que se tenha tratado de um acidente.

Esta é a terceira morte em apenas oito dias no Grand Canyon, o segundo parque nacional mais visitado nos EUA com 6,38 milhões de visitantes em 2018.

Em 26 de março, os guardas encontraram o primeiro corpo numa área arborizada. A morte continua a ser investigada e as autoridades não revelaram a identidade do falecido, embora seja um estrangeiro.

Dois dias depois, um homem de 50 anos de idade, de Macau, que visitou o Grand Canyon com um grupo de turistas de Hong Kong, morreu quando escorregou num miradouro com vista para a reserva indígena Hualapai, enquanto tirava fotos.

Todos os anos, cerca de seis pessoas morrem no Grand Canyon, principalmente por desidratação ou insolação. As mortes devido a quedas resumem-se a duas ou três por ano.