Nora Quoirin. Adolescente encontrada morta na Malásia terá morrido de fome

Corpo de Nora Quoirin foi encontrado após dez dias do desaparecimento da adolescente de um hotel na Malásia.

A polícia malaia afirmou esta quinta-feira que a adolescente franco-irlandesa Nora Quoirin morreu na sequência de uma hemorragia interna, provocada nomeadamente por falta de alimentos, e que não tem qualquer indício de crime.

Nora Quoirin, 15 anos, foi encontrada morta na terça-feira a cerca de 2,5 quilómetros do hotel de onde tinha desaparecido dez dias antes, no estado de Negeri Sembilan, cerca de 70 quilómetros a sul da capital da Malásia, Kuala Lumpur.

A adolescente sofreu "stress extremo" e "fome" e morreu devido a uma "hemorragia gastro-intestinal", disse aos jornalistas o comandante da polícia local, Mohamad Mat Yusop. A morte terá ocorrido dois ou três dias depois do desaparecimento, precisou.

"De momento não há nenhuma suspeita de crime", acrescentou, afirmando basear-se nas conclusões da autópsia.

Nora Quorin, que sofria de uma deficiência mental ligeira, desapareceu na noite de 3 para 4 de agosto do hotel The Dusun, onde tinha acabado de chegar com a família, residente em Londres, para duas semanas de férias.

As buscas para a encontrar prolongaram-se por dez dias e envolveram cerca de 350 polícias, bombeiros, mergulhadores e voluntários, apoiados por helicópteros.

O corpo foi descoberto, despido, por voluntários, numa zona onde já tinham sido feitas buscas.

"Não há qualquer indício de que tenha sido violada", disse também o comandante da polícia.