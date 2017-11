Mulher esteve sequestrada durante 10 anos. O horror que a polícia encontrou

Pub

A polícia italiana deteve um homem e resgatou uma mulher que estava sequestrada há dez anos. Detido já tinha feito o mesmo em 1995

Foi graças a uma operação stop que a polícia italiano descobriu o caso aterrador de uma mulher que esteve sequestrada durante 10 anos, tendo sido obrigada a trabalho escravo e sido abusada e violada. A descoberta aconteceu na semana passada e está a impressionar os italianos pela crueldade das imagens divulgadas pelas próprias autoridades. E também porque o agressor já é reincidente neste crime.

A mulher, oriunda da Roménia, tem agora 29 anos e dois filhos, um rapaz de 9 anos e uma menina de três, alegadamente, fruto dos abusos de que foi alvo desde que aceitou emprego naquela casa perto de Gizzeria aos 19 para cuidar da mulher do suspeito. O homem, agora com 55 anos, terá começado a maltratar a jovem logo após a morte da mulher, tendo impedido qualquer contacto com o exterior e mantendo-a confinado num buraco cheio de lixo e sem condições, de acordo com a descrição na imprensa italiana e nas imagens partilhadas pelas autoridades.

Não havia água nem luz, as camas eram feitas de papelão.

Além disso, a mulher foi vítima de maus tratos, agressões, espancamentos, mordidas e até choques elétricos

Durante uma operação stop, a polícia apercebeu-se da aparência pouco cuidada das crianças e terá decidido investigar, pedindo para ver o local onde residiam e falar com a mãe. Foi aí que se deu a descoberta. Mulher e crianças foram encaminhadas para um local seguro, enquanto o homem foi detido.

O suspeito já havia sido condenado em 1995 a cinco anos de prisão por vários crimes, nomeadamente sequestro, agressão, abuso sexual a uma mulher de 23 anos durante um mês. Precisamente o mesmo que fez com esta mulher.

O homem negou todas as acusações, alegando que a casa era uma acomodação temporária e referindo que as crianças nasceram no hospital e que frequentavam a escola.