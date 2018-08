Morreu Tami, o hipopótamo em cativeiro mais velho do mundo

Tami morreu esta quinta-feira com 59 anos e com o título de hipopótamo em cativeiro mais antigo do mundo. De acordo com a agência AFP, foi encontrado no lago onde vivia, no jardim zoológico de Jerusalém, Israel, e terá morrido de causas naturais.

"É como perder um amigo". São as palavras de Gilad Moshe, funcionário do zoo da capital israelita, quando questionado sobre a morte de Tami.

De acordo com a instituição, conhecida por guardar e cuidar de animais referenciados na Bíblia como cabras, ovelhas e hipopótamos, o mamífero "morreu já numa idade avançada" e, garantem, passou a vida "rodeado de carinho e respeito".

Apesar de ter sido considerado atualmente o hipopótamo mais velho do mundo, a verdade é que Tami não é o hipopótamo que morre com mais idade. Em 2017, Bertha morreu com 65 anos no Manila Zoo, nas Filipinas. Ainda antes de Bertha, Donna despediu-se do Mesker Park Zoo, Indiana, nos Estados Unidos, com 62 anos, em 2012.

A esperança média de vida de um hipopótamo situa-se entre os 40 e os 50 anos e podem ser encontrados no centro e sudeste africano.