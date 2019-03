Morreu Manohar Parrikar, quatro vezes ministro-chefe de Goa

O governo central da Índia anunciou luto nacional a 18 de março, segunda-feira, depois do falecimento do líder do governo de Goa, Manohar Parrikar. E uma reunião do Gabinete da União foi convocada para o mesmo dia.

Parrikar, de 63 anos, lutava já há algum tempo contra um cancro no pâncreas e morreu na sua residência privada perto de Pnaji. A sua situação clínica foi-se agravando, tendo sido internado no Hopital de Medicina de Goa.

Manohar Parrikar, que era ministro da Defesa da Índia no governo de Modi, foi o ministro-chefe de Goa quatro vezes. Pela quarta vez, ele foi nomeado ministro-chefe de Goa em 14 de março de 2017. Anteriormente, ele também foi o ministro-chefe de Goa de 2000 a 2002, 2002 a 2005 e 2012 a 2014.

Manohar Parrikar era conhecido por ter um comportamento gentil e muito calmo. No Twitter, primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, manifestou.se "eternamente grato" por o ter tido consigo no governo.