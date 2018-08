Modi elogia artigo de António Costa no DN

No Twitter, o primeiro-ministro do governo indiano não só elogia o artigo de Costa como lhe dá destaque.

Os dois líderes têm mantido um relacionamento estreito. António Costa fez uma visita à Índia em janeiro do ano passado e celebrou vários acordos de cooperação com aquele país. Narendra Modi retribuiu a visita em junho de 2017, numa curta estadia a caminho dos Estados Unidos. Ainda assim, houve tempo para assinar mais 11 acordos para reforçar comércio e cooperação científica.

A embaixadora indiana em Lisboa desde 2016, Nandini Singla, tem sido uma grande impulsionadora das relações entre os dois países. Mas a verdade é que as origens indianas de António Costa têm jogado a favor da cooperação Portugal-Índia. Os jornais locais têm dado, várias vezes, destaque às raízes do primeiro-ministro português.

O próprio Narendra Modi deu uma entrevista ao DN, aquando da visita de António Costa à Índia, em que sublinha a importância das origens do líder do governo português. "Sendo ele uma pessoa com raízes familiares na Índia, será para nós uma honra celebrar os seus grandes êxitos enquanto líder do povo português. António Costa é um exemplo do dinamismo da diáspora indiana."

No artigo publicado na edição desta quarta-feira do DN, António Costa afirma que: "Portugal e a Índia são duas economias que querem percorrer o século XXI juntas. As relações bilaterais entre Portugal e a Índia são antigas e fundadas sobre fortes laços históricos e humanos, que tanto se têm reforçado nos últimos anos, fruto de trocas e de contactos cada vez mais diversos e intensos, sedimentados pela minha visita, pela do primeiro-ministro Narendra Modi a Lisboa, seis meses mais tarde, e pelos novos trilhos de cooperação que lançámos em conjunto."