Ministro alemão acusado de "sexismo" por anúncio de segurança para ciclistas

O Ministério dos Transportes alemão está a ser acusado de sexismo por usar a imagem de uma modelo apenas com um sutiã e um capacete numa campanha publicitária para convencer os ciclistas a usar capacete.

"Looks like shit. But saves my life" (É feio que se farta. Mas salva a minha vida), assim mesmo, em inglês nos cartazes, é o slogan da campanha que está no centro da polémica.

De acordo com a AFP, os anúncios, que deveriam ser colocados em outdoors nesta terça-feira, dia 26 de março, geraram indignação, nomeadamente entre as mulheres do partido social democrata (SPD) alemão, que exigem a sua suspensão.

"É embaraçoso, estúpido e sexista para o ministro dos Transportes vender as suas polícias usando pele nua", criticou Maria Noichl, presidente da ala feminina do SPD.

A ministra da Família, Franziska Giffey, também criticou a campanha publicitária do ministro dos Transportes, Andreas Scheuer, do partido conservador CSU - a aliada bávara da CDU da chanceler Angela Merkel.

A social-democrata Giffey (o SPD está no governo, aliado à CDU e à CSU) publicou uma foto no Facebook, na qual aparece de bicicleta, vestida de fato. "Caro Andreas Scheuer: totalmente vestida também combina bem com um capacete!", escreveu na rede social.