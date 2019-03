May escreve a Tusk a pedir adiamento do Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, vai escrever ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, a pedir uma extensão do Artigo 50.º, ou seja, um adiamento do Brexit. A informação foi avançada aos jornalistas pelo porta-voz de Downing Street durante o briefing que se seguiu a um Conselho de Ministros que durou 90 minutos, noticiou o Guardian, sublinhando que não houve mais pormenores sobre o conteúdo da referida missiva.

De acordo com o mesmo jornal britânico, o porta-voz não deu pormenores sobre o prazo da extensão, recordando que a primeira-ministra tinha dito que iria pedir um adiamento breve se os deputados aprovassem o acordo do Brexit antes do próximo Conselho Europeu, que acontece já quinta-feira, ou um adiamento longo se os deputados não aprovassem um novo acordo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia.

Este acordo já foi rejeitado duas vezes pelo Parlamento britânico, uma a 15 de janeiro, a outra a 12 de março. May queria tentar obter um voto favorável vinculativo da parte dos deputados esta terça-feira, mas o speaker da câmara dos Comuns, John Bercow, rejeitou, logo na segunda-feira, essa hipótese, uma vez que não houve alterações significativas ao acordo. Apesar disso, a imprensa britânica especulava hoje sobre possíveis cenários, no sentido de o governo contornar a decisão de Bercow e conseguir, mesmo assim, levar a nova votação um acordo sobre o Brexit.

Segundo explica no Twitter Laura Kuenssberg, editora de Política da BBC, não há consenso dentro do governo de May sobre o prazo a solicitar, no que toca a uma extensão do Artigo 50º do Tratado de Lisboa, tendo Andrea Leadsom dito aos colegas: "Isto mais parece agora um governo pró-Remain do que pró-Brexit".

A questão do prazo é importante pois, se for curta, até 30 de junho, como se tem falado, o Reino Unido já não participará nas eleições de maio, para o próximo Parlamento Europeu, que será constituído a 2 de julho. Se a extensão for mais longa, os cidadãos do Reino Unido poderão participar nas europeias, como os dos restantes 27 países da União Europeia, o que levaria à inclusão de eurodeputados britânicos na eurocâmara numa altura em que já se contava com a sua exclusão.

Na passada quarta-feira, Donald Tusk escrevera já aos líderes do UE27, pedindo-lhes que aceitem uma "longa extensão" do Brexit caso o Reino Unido a solicite para repensar a sua estratégia e "construir um consenso". Apesar disso, o presidente do Conselho Europeu, que no passado se questionou se haveria lugar no inferno para todos os brexiteers radicais, sabe que alguns líderes, como o da França, Emmanuel Macron, já fizeram saber que só concordariam com uma extensão se o pedido da mesma for apresentado com um argumento e um objetivo muito específico e preciso. Eleições antecipadas ou um segundo referendo são exemplos. Na consulta de 23 de junho de 2016, 52% votaram pelo Brexit, 48% contra o Brexit.

