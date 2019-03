Mais campeões na Casa Branca, mais um festim de "fast food" oferecido por Trump

Esta segunda-feira, Donald Trump voltou a receber uma equipa universitária na Casa Branca, depois da conquista de um título. Os atletas e o staff da equipa de futebol americano da North Dakota State University foram recebidos pelo presidente dos EUA por terem vencido o campeonato da sua divisão, tal como aconteceu em janeiro com a Universidade de Clemson, vencedores do principal campeonato daquele desporto norte-americano. Diferentes títulos e diferentes atletas, mas a mesma oferta: ​​​​​​​fast food.

Bem-disposto, Donald Trump afirmou que a refeição poderia ter sido mais elaborada, mas optou por não o fazer. "Podíamos ter aqui chefs, podíamos, mas temos fast food, porque eu conheço-vos", explicou o líder norte-americano entre risos, segundo a CNN.

Desta vez, o almoço veio das cadeias de restaurantes McDonald's e Chick-Fil-A, mantendo-se a ideia de servir "grande comida americana". "Gostamos de empresas americanas, ok?", explicou Trump desta vez, depois de em janeiro ter justificado o mesmo tipo de refeição com o shutdown do governo, culpando os democratas.

E depois de encorajar os jovens atletas a desfrutarem da refeição, acrescentou que até teria comida no pódio de onde discursava, mas que iria causar "grande agitação" entre os jornalistas presentes.

Com as questões sociais e raciais a estarem cada vez mais presentes no desporto norte-americano, principalmente por casos como o de Colin Kaepernick, o treinador da equipa da Dakota do Norte, Matt Entz, explicou a importância da visita. "Nós abordamos questões políticas. Mas isto não é uma viagem política, é uma viagem da equipa. 'Vendi' a viagem à equipa como duas coisas: mais uma oportunidade da equipa de 2018 estar junta, mas também com 2019 no pensamento e as coisas que podemos fazer juntos", explicou ao Grand Forks Herald.

A equipa de futebol americano da North Dakota State University revalidou o título da sua divisão, o sétimo em oito anos. "Quando se joga com paixão e amor, tentando alcançar sempre a excelência, nada é possível", destacou Donald Trump.