Macron diz que "a nossa casa está a arder", Bolsonaro responde com "colonialismo"

"A nossa casa está a arder". O presidente francês, Emanuel Macron, quer que os incêndios na Amazónia sejam discutidos na cimeira do G7 que se realiza este fim de semana em Biarritz, no sudoeste da França. O apelo não foi bem recebido pelo presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que veio acusar Macron de "mentalidade colonialista" e de querer usar os fogos para proveito político próprio.

"A nossa casa está a arder. Literalmente. A floresta da Amazónia - o pulmão que produz 20% do oxigénio do planeta - está a arder. É uma crise internacional. Membros do G7 vamos discutir esta emergência dentro de dois dias", escreveu Macron.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Três horas depois, Jair Bolsonaro escreve, também no twitter, que Macron está a "instrumentalizar uma questão interna do Brasil e de outros países amazónicos" para proveito próprio. E, num segundo tweet, acrescenta que a "sugestão do presidente francês, de que assuntos amazônicos sejam discutidos no G7 sem a participação dos países da região, evoca mentalidade colonialista descabida no século XXI". O G7, que junta os países mais industrializados do mundo, conta com a participação dos líderes da Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido.

A mensagem escrita no twitter por Emmanuel Macron está também a ser alvo de críticas por mostrar uma fotografia antiga, que não retrata a situação atual na floresta amazónica.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) brasileiro, o número de incêndios no Brasil aumentou 83%, em comparação com o período homólogo de 2018.

Também António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, veio dizer que a Amazónia "tem de ser protegida": "Em plena crise climática global não podemos suportar mais danos a uma fonte tão importante de oxigénio e biodiversidade".