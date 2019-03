Voo com material e equipamento adiado devido a avaria

Moçambique: depois da tempestade, as doenças

O voo previsto para terça-feira com mais material e equipamento destinado a Moçambique foi adiado adiado por um dia devido a problemas técnicos numa das rodas, informou a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

"Devido a problemas técnicos, relacionados com uma avaria numa das rodas do avião, foi adiada para a próxima quarta-feira, 27 de março, a partida do avião que estava prevista para [terça-feira]", precisou a ANPC em comunicado.

O avião militar, com destino à cidade moçambicana da Beira, estava previsto descolar na terça-feira de manhã do aeródromo de trânsito de Figo Maduro, em Lisboa.

A bordo irá material de apoio de emergência e para sustentação logística, como 'kits' alimentares para 24 horas e água engarrafada, assim como equipamento diverso destinado aos militares da Força de Reação Imediata /FRI).

De Portugal já partiram para Moçambique duas aeronaves militares C-130 da Força Aérea e dois aviões comerciais alugados.

A passagem do ciclone Idai em Moçambique, no Zimbabué e no Maláui fez pelo menos 762 mortos, segundo os balanços oficiais mais recentes.

Em Moçambique, o número de mortos confirmados subiu esta segunda-feira para 447, enquanto no Zimbabué foram contabilizadas 259 vítimas mortais e no Maláui 56 mortos.

O Governo moçambicano adiantou que estes números ainda são provisórios, pois à medida que o nível da água vai descendo deverão aparecer mais corpos.