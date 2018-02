Pub

Joseph Lopez, de 22 anos, confessou ter matado a doelscente Natalie Bollinger, mas tem uma justificação

Um jovem de 22 anos acusado do homicídio de uma adolescente de 19, no Colorado, EUA, afirma ter sido contratado pela vítima para cometer o crime. O caso está a ser investigado pelas autoridades de Adams County.

Joseph Lopez confessou ter matado Natalie Bollinger, mas argumenta que foi ela que o contratou, através de um anúncio na Craigslist (um serviço de classificado online).

O corpo de Bollinger foi encontrado a 29 de dezembro, com um tiro na cabeça, um dia depois de o namorado ter dado conta do seu desaparecimento. A autópsia revelou ainda que a adolescente tinha tomado uma dose potencialmente letal de heroína. No dia anterior a jovem tinha trocado 119 mensagens com Joseph Lopez, disse o xérife Michael McIntosh, em conferência de imprensa, na sexta-feira.

Segundo a imprensa local, depois de inicialmente negar o crime, quando confrontado com dados do GPS do telemóvel, Lopez disse à polícia que os dois foram de carro até um local isolado, puseram-se de joelhos e rezaram juntos, antes de o jovem puxar o gatilho.