Homem esfaqueia 10 crianças à porta de uma escola na China

Um homem de 40 anos esfaqueou 10 crianças à porta de uma escola em Enshi, na província de Hubei, na China. Segundo as informações da polícia, oito das vítimas do ataque morreram, duas ficaram feridas, enquanto o suspeito foi preso e responsabilizado pelo crime que se registou na última segunda-feira, precisamente o primeiro dia de aulas do novo ano letivo.

As autoridades não revelou as motivações do suspeito, mas a imprensa chinesa destaca que os ataques com facas têm sido cada vez mais frequentes no país. Em abril de 2018, um homem de 28 anos matou nove crianças por esfaqueamento numa escola na província de Shaanxi, tendo o criminoso sido executado cinco meses depois.

Também em janeiro de 2017, um outro homem feriu onze crianças com uma faca de cozinha, num jardim infantil na região autónoma de Guangxi.