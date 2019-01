Juan Guaidó declara-se presidente interino da Venezuela

Juan Guaidó com uma cópia da Constituição da Venezuela, com uma imagem de Simón Bolívar, o Libertador das Américas.

"Hoje, 23 de janeiro, juro assumir formalmente as competências do governo nacional como presidente encarregado da Venezuela para conseguir o fim da usurpação, um governo de transição e eleições livres", disse Juan Guaidó, líder da Assembleia Nacional venezuelana, frente a milhares de pessoas numa manifestação contra Nicolás Maduro em Chacao.

"Assumo a responsabilidade ao abrigo do artigo 333 e do 350. Juro assumir o compromisso da não violência", acrescentou, citado pelo jornal El Nacional, que refere que a multidão cantou depois o hino. Antes, Guaidó tinha perguntado se contava ou não com o apoio da multidão e recebeu uma resposta positiva.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O artigo 333 da Constituição venezuelana, prende-se com as garantias do texto legal e diz que este "não perderá a sua validade se deixar de ser observada por força de lei ou porque é revogada por qualquer outro meio que não aquele previsto nela. Em tal eventualidade, qualquer cidadão investido ou cidadão com ou sem autoridade, terá o dever de colaborar no restabelecimento da sua validade efetiva".

Já o artigo 350 da Constituição diz que "o povo da Venezuela, fiel à sua tradição republicana, à sua luta pela independência, a paz e a liberdade, desconhecerá qualquer regime, legislação ou autoridade que contrarie os valores, princípios e garantias democráticas ou mine os direitos humanos."

Um dia após a tomada de posse de Nicolás Maduro para um segundo mandato, que não é reconhecido por parte da comunidade internacional (incluindo EUA e União Europeia), Guaidó tinha-se mostrado disponível para assumir a presidência interina do país, caso contasse com o apoio dos militares.

Guaidó terá ainda dito aos apoiantes que não teme ser preso: "Não tenho medo disso, tenho medo pela nossa gente que está a passar muito mal", referiu, citado pelo El Nacional.

Trump reconhece Guaidó

O presidente norte-americano, Donald Trump, já reconheceu oficialmente Guaidó como presidente interino da Venezuela. "Os cidadãos da Venezuela já sofreram demasiado nas mãos do regime ilegítimo de Maduro. Hoje, reconheci oficialmente o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela", escreveu no Twitter.

O uruguaio Luis Almagro, secretário-geral da Organização de Estados Americanos, escreveu no Twitter uma mensagem a felicitar Guaidó. "tem todo o nosso reconhecimento para impulsionar o regresso do país à democracia".

O Canadá também se prepara para reconhecer Guaidó, segundo a Reuters.

PSUV com Maduro

O Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) reiterou nas redes sociais o apoio a Maduro, com imagens das manifestações a favor do presidente que também decorrem no país.

"Junto com o povo revolucionário ratificamos o nosso apoio contundente e irrestrito ao presidente Nicolás Maduro. Venceremos!", lê-se na página de Twitter oficial.

Em atualização