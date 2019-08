Gafe ou propositado? Boris Johnson chegou ao G7 em tom de comédia

No sábado à tarde, Boris Johnson chegou à cimeira do G7, que decorre em Biarritz, no sudoeste de França. Não seria notícia nem nota de rodapé, não se desse o caso de, por distração ou gracejo, o líder conservador sair do veículo oficial e começar a andar noutra direção que não para os anfitriões, Emmanuel e Brigitte Macron.

O presidente francês, enquanto se ria, chamou Boris Johnson em inglês: "Primeiro-ministro, estamos aqui!"

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Às relações entre os dois líderes não parece faltar sentido de humor, ainda que estejam divididos no que respeita ao Brexit. Na quinta-feira, quando Emmanuel Macron recebeu Boris Johnson no palácio do Eliseu, em conversa de circunstância enquanto os repórteres de imagem faziam o seu trabalho, o francês terá dito que a mesa entre os dois podia ser usada para os pés se Johnson quisesse reclinar-se, ao que este, por instantes, colocou um pé na mesa.