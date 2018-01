Pub

Um antigo líder da Câmara dos Representantes do Montana foi sentenciado a 18 anos de prisão, na quinta-feira, pelo seu papel central num grupo de tráfico de metanfetaminas naquele Estado e no do Wyoming.

Michael Lange, um republicano que liderou a maioria na Câmara dos Representantes estadual na legislatura de 2007, esteve envolvido no tráfico de entre nove e 23 quilos de metanfetaminas, provenientes de uma fonte na Califórnia, durante um período de sete meses em 2016, segundo a acusação.

Lange declarou-se culpado em setembro das acusações de conspiração e tráfico de droga.

Durante os seus três mandatos de dois anos na Câmara dos Representantes, Lange apoiou a concessão de quatro milhões de dólares (3,3 milhões de euros) a uma campanha anti metanfetaminas, designada Montana Meth Project.

O antigo político foi retirado da sua posição de liderança depois de ter sido divulgada uma gravação vídeo em que insultava o governador de então, o democrata Brian Schweitzer.

Os procuradores adiantaram que Lange, de 57 anos, teve uma vida sem crimes até 2014, quando foi acusado de conduzir sob a influência de estupefacientes. Nesse mesmo ano, teve uma segunda situação similar, na Califórnia, mas acrescida de outra acusação, a de possuir mais de uma onça (28 gramas) de metanfetaminas para venda.

Foi então sentenciado a 16 meses de cadeia, segundo os registos judiciais.

Pouco depois da sua libertação, Lange começou a negociar quantidades muito maiores da droga, segundo os procuradores. Esta era vendida através de uma rede de 20 distribuidores no Montana e Wyoming, detalhou o vice-procurador John Sullivan.

Lange foi acusado em fevereiro de 2017, depois de três alegados distribuidores o terem identificado como o seu fornecedor.