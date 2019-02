Espanha é o país mais saudável do mundo e Portugal é apenas o 22.º

No país mais saudável do mundo come-se massa e bebe-se vinho

Espanha é o país mais saudável do mundo. 21 posições depois, no 22.º lugar, encontra-se Portugal. Num total de 129 países. Este é o resultado do índice Bloomberg Healthiest Country para 2019, que analisa quais os países mais saudáveis, de acordo com variáveis como a esperança média de vida, os cuidados médicos ou a água potável disponível. E riscos para a saúde pública, como sejam a obesidade, o tabagismo. Os dados abrangem, ao todo, 300 mil habitantes.

No ranking da Bloomberg, Espanta surge pontuada com 92,7 pontos, em 100. A seguir surgem Itália, Islândia, Japão, Suíça, Suécia, Austrália, Singapura, Noruega, Israel, Luxemburgo, França, Áustria, Finlândia, Holanda, Canadá, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Reino Unido, Irlanda, Chipre e, na 22.ª posição, Portugal com 83,10. A Alemanha, a maior economia da UE, surge em 23.º lugar e a Bélgica em 28.º Na América do Norte, o país mais saudável é o Canadá, na 16.ª posição, muito à frente dos EUA, que por causa do aumento de mortes por overdose e suicídios surge em 35.º.

Espanha, refere o índice, tem a maior esperança média de vida de toda a UE: 82,9 anos. Além da dieta Mediterrânica, em que uma das características é o uso de azeite virgem, uma das explicações dadas, neste ranking, para a liderança de Espanha é a descida de mortes por cancro e por doenças cardiovasculares. A Bloomberg cita o relatório sobre Espanha elaborado em 2018 pelo Observatório Europeu dos Sistemas e Políticas de Saúde. "Os cuidados de saúde básicos são quase sempre prestados pelo serviço público, com médicos de família especializados e enfermeiros, que proporcionam serviços preventivos para crianças, mulheres e idosos", diz o relatório, citado num artigo da Bloomberg sobre o ranking.