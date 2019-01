Erro de Photoshop deixa primeiro-ministro australiano com dois pés esquerdos

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, quis uma nova foto oficial de família para o site do governo, a poucos meses das eleições. A ideia era surgir descontraído ao lado da mulher, das duas filhas e do cão. Mas a equipa achou que os ténis que usava estavam demasiado velhos e quis dar-lhes uma nova cara.

Não haveria problema se, ao usarem o Photoshop na imagem (que fazia parte do vídeo de Natal), não tivessem deixado Morrison não só com os ténis brancos, mas também com dois pés esquerdos. E as redes sociais não perdoaram.

"Os sapatos são verdadeiros. Eles usam o Photoshop para pôr o atual primeiro-ministro", escreveu um utilizador, ironizando.

Um porta-voz do primeiro-ministro disse que a imagem foi alterada sem o conhecimento ou autorização de Morrison, que também acabou por brincar com a situação. "Mensagem para o meu Departamento: não pedi uma engraxadela, mas se tiverem que usar o Photoshop, por favor concentrem-se no cabelo (a falta dele), não nos pés!", escreveu no Twitter, mostrando os seus ténis "em toda a sua glória" e dizendo que são o seu calçado de escolha sempre que pode deixar o fato de lado.

Os analistas, citados pela Reuters, dizem que o incidente é uma machadada na campanha de reeleição do governo. A coligação liderada por Morrison (entre o partido liberal e o partido nacional) está atrás da oposição trabalhista, sendo esperada uma pesada derrota nas eleições gerais de maio.

"Para ser reeleito, Morrison precisa que tudo corra bem e o ridículo é a última coisa de que precisa", disse Haydon Manning, professor de política na Universidade Flinders, no Sul da Austrália.

Morrison é o sexto primeiro-ministro australiano em menos de dez anos, tendo assumido o cargo em finais de agosto. E esta não é a primeira gaffe que comete. Em setembro, o primeiro-ministro teve que apagar e pedir desculpas por partilhar um vídeo sobre o momento em que responde às perguntas dos deputados no Parlamento, cuja montagem continha uma parte da música Be Faithful, de Fatman Scoop (que noutro excerto contem palavrões). Morrison acabou por apagar o vídeo e pedir desculpas.