Egito abre a "pirâmide torta" ao público

O Egito abriu ao público este sábado a "pirâmide torta" ou "curvada", uma estrutura de 101 metros construída para o faraó Seneferu, a sul do Cairo, que marca um ponto de viragem na evolução da construção de pirâmides.

Os turistas vão poder descer um túnel de 79 metros a partir de uma entrada no lado norte da pirâmide e visitar duas câmaras dentro da estrutura de 4600 anos. Vão poder entrar também numa pequena pirâmide ao lado, possivelmente construída para a mulher do faraó, Heteferés, aberta pela primeira vez desde que foi descoberta em 1956.

Esta "pirâmide torta"é uma das duas construídas pelo faraó Seneferu em Dahchur. A sua aparência é diferente das outras porque os primeiros 49 metros foram construídos com uma inclinação maior do que as outras, um ângulo de 54 graus, que se atenua na secção superior.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

© REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

A forma desta pirâmide contrasta com a da Pirâmide Vermelha, ao norte, a primeira das pirâmides de paredes lisas do antigo Egito e um passo na direção da Grande Pirâmide de Gizé.

Os arquitetos mudam o ângulo quando começaram a aparecer rachas, explica Mostafa Waziri, do Conselho Supremo de Antiguidades.

"Seneferu viveu muitos anos... os arquitetos queriam conseguir a forma completa, a pirâmide", diz Mohamed Shiha, diretor de Dahchur. "Onde está ele enterrado exatamente - não temos a certeza. Talvez nesta pirâmide, quem sabe?"

Seneferu foi sucedido pelo filho Quéops, conhecido por ter ordenado a construção da Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como Pirâmide de Quéop, uma das sete maravilhas do mundo antigo e a única que permanece intacta.

As autoridades egípcias estão a tentar promover o turismo em Dahchur,, a cerca de 28 km a sul do centro do Cairo. Esta zona de pirâmides fica no deserto e atrai pouco visitantes, longe das multidões de Gizé.

Na abertura das pirâmides, os arqueólogos apresentaram múmias, máscaras e ferramentas descobertas durante as escavações que começaram no ano passado e vão continuar. "Encontrámos uma área muitos rica de túmulos", diz Waziri.

A promoção de Dahchur é parte de uma tentativa de fomentar o turismo, uma importante fonte de receitas para o país, que caiu a pique desde a agitação da Primavera Árabe, em 2011.