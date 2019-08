E tudo o vento levou. Colchões voaram pelo relvado fora

O que prometia ser uma noite descontraída de cinema ao ar livre acabou por ser uma estranha perseguição a colchões de ar, em Denver, no Colorado (EUA).

Dezenas de colchões de ar voaram num parque na cidade norte-americana, no sábado passado, depois de fortes ventos terem atingido o bairro de Stapleton.

Os colchões estavam dispostos no parque para uma noite de "cinema na cama" (The Bed Cinema era o nome original do evento), quando se levantaram fortes rajadas de vento que fizeram voar literalmente os colchões pelo relvado, em direção a uma piscina, onde aparentemente não caiu nenhum.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Uma testemunha ocular, Robb Manes, filmou e descreveu o incidente como a "grande migração de colchões de 2019". Manes disse que estava na referida piscina pública quando o vento levantou os colchões.



As pessoas podiam reservar um colchão de ar para assistir a um filme ao ar livre. Não foi revelado o filme em causa, mas há uma sugestão óbvia: Gone With The Wind, o clássico de 1939 que em Portugal recebeu o título de E Tudo o Vento Levou.