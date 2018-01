Pub

Um homem terá apanhado do chão um objeto que depois explodiu. Polícia acredita que não há relação com terrorismo

Duas pessoas ficaram feridas este domingo depois de uma explosão numa estação de metro em Estocolmo, na Suécia.

A explosão, segundo o The Local, aconteceu na estação de Vårby Gård, e deixou gravemente ferido um homem de 60 anos. "Havia alguma coisa no chão e o homem apanhou-a, depois explodiu", contou à agência de notícias TT Sven-Erik Olsson, da polícia de Estocolmo. A outra pessoa ferida é uma mulher de 45 anos que se encontrava no local. As autoridades acreditam que não existe relação com terrorismo na explosão.

O jornal Aftonbladet reporta que o objeto apanhado do chão seria uma granada de mão, ainda que não haja confirmação oficial desta informação. A polícia está a investigar.

A estação de metro foi evacuada, bem como uma praça nas imediações. O alerta às autoridades foi dado às 11:07 locais (10:07 em Lisboa). Uma equipa de inativação de explosivos está no local, segundo o jornal sueco SVT Nyheter.

A estação de Vårby Gård fica em Huddinge, um distrito residencial no sudoeste da cidade de Estocolmo.

