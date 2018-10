Dakota Jhonson divulgou o seu número de telemóvel pelas vítimas de abusos sexuais

Atriz marcou presença no palco do festival Global Citizen

"Daqui Dakota Johnson. Por favor, deixe a sua mensagem e eu irei gravá-la e partilhá-la, para que possamos viver num mundo onde 'ela' é igual" - é o que irá ouvir do outro lado do telemóvel se ligar +1 21 265 38 806. A atriz conhecida pela saga As Cinquentas Sombras de Grey divulgou o seu número durante o festival Global Citizen, em Nova Iorque, este fim de semana, para que as mulheres vítimas de abusos sexuais pudessem contar a sua história. O DN fez o teste e confirmou-o.

Dakota Jhonson foi convidada a liderar um painel de discussão sobre violência contra as mulheres, onde falou sobre a falta de ação e atenção perante casos que estejam relacionados com a saúde feminina. "Como nova porta-voz da campanha 'Ela é igual' da Global Citizen, comprometo-me a levantar a voz por todas as meninas e mulheres que não têm a oportunidade de falar", começou por explicar a atriz. "Graças ao meu trabalho, as pessoas valorizam o que digo, mas não quero falar, quero escutar. Interessa-me o que tens a dizer e quero ajudar todas em todo o mundo a partilhar as suas histórias".

Logo depois da sua intervenção, Dakota agarra o seu telemóvel e dá a novidade: "aqui está o meu número telemóvel. Quero que me chames, que me contes a tua história". No ecrã atrás de si, surge um número de telemóvel (21 265 38 806), mas a atriz fez questão de partilhar também um e-mail, dakotajohnson@globalcitizen.org.

Mas engane-se se pensa que vai conseguir conversar com a atriz. O DN tentou ligar para o número disponibilizado e constatou que a chamada foi imediatamente para voicemail, com a voz da artista como fundo a explicar o procedimento.

A atitude e o discurso de Dakota Jhonson na Global Citizen mereceram destaque nas redes sociais.