Cruzeiro que andou à deriva já atracou num porto da Noruega

DN com agências

O navio de cruzeiro que andou à deriva na costa norueguesa com 1373 passageiros a bordo atracou este domingo à tarde num porto da Noruega, depois de terem sido retiradas quase 500 pessoas do seu interior.

O navio, que sofreu uma falha nos motores durante uma tempestade na costa oeste da Noruega, foi rebocado até ao porto de Molde, onde chegou por volta das 16.30 (15.30 em Lisboa).

Entre sábado e domingo foram retirados do interior do navio 479 passageiros, 20 dos quais foram transferidos para o hospital, devido a ferimentos. As pessoas - maioritariamente idosas - foram içadas uma a uma para os helicópteros.

Quando o tempo melhorou e o navio começou a ser rebocado para o porto de Molde, o transporte aéreo de passageiros - maioritariamente dos EUA e da Grã-Bretanha - foi suspenso, pelo que o cruzeiro atracou com quase 900 pessoas no interior.

"Foi quase um desastre. Se eles tivessem encalhado, teríamos tido um desastre gigantesco", disse o chefe da polícia Hans Vik à TV2, citado pela agência Reuters.

Quando chegaram a terra, os passageiros começaram a ser encaminhados para hotéis, para receberem a devida assistência.

"Eles tiveram uma experiência chocante", disse Torstein Hagen, fundador e presidente da Viking Cruises, após uma reunião com os passageiros resgatados do convés do navio a meio da tempestade.

"A maioria dos nossos passageiros são idosos. Imagine como é ficar pendurado naquele cabo. Deve ser uma experiência terrível, mas eles parecem ter lidado bem com isso", disse Hagen.

O incidente ocorreu a cerca de 2,5 milhas náuticas da área de Møre og Romsdal (oeste da Noruega), uma região onde os naufrágios são frequentes.

As águas do litoral de Hustadvika são consideradas águas complexas para a navegação, uma vez que são frequentes ventos e correntes.

Segundo o site da Viking Ocean Cruises, o navio foi construído em 2017, tem 227 metros de comprimento e 29 metros de largura.