Corbyn anuncia que Labour apoia segundo referendo ao Brexit

Brexit. Theresa May adia votação crucial

O líder do Labour, Jeremy Corbyn, anunciou que vai apresentar ou apoiar uma emenda no Parlamento britânico a favor de um segundo referendo sobre o Brexit, algo que até agora tinha recusado fazer abertamente apesar de no Congresso trabalhista essa hipótese ter sido aprovada.

A proposta de Corbyn tem dois passos. Primeiro, o líder do Labour quer forçar a primeira-ministra britânica, Theresa May, a adotar a sua visão do Brexit --que inclui uma união aduaneira, proximidade com o mercado único, garantir a proteção dos trabalhadores, compromisso na participação nas agências europeias em programas como o ambiente ou educação, e um acordo em relação ao acesso ao mandado de captura europeu e às bases de dados de segurança.

O segundo passo é apoiar uma emenda que retira de cima da mesa a hipótese de um Brexit sem acordo, ao mesmo tempo que irá "apresentar ou apoiar uma emenda a favor de um voto público para impedir que um Brexit conservador prejudicial seja imposto ao nosso país", disse.

May vai ao Parlamento esta terça-feira apresentar os avanços das negociações com Bruxelas, pedindo aos deputados que votem na sua declaração. Como habitualmente, os deputados podem introduzir emendas ao texto e será nessa ocasião que entrará em cena o Labour. As emendas são discutidas e votadas na quarta-feira.

Corbyn, na reunião com os deputados do partido que terá ainda esta segunda-feira, vai dizer que a primeira-ministra está "imprudentemente a deixar o relógio andar, numa tentativa de forçar os deputados a escolher entre o seu acordo fracassado e um desastroso Brexit sem acordo". E deixará claro: "Não podemos nem vamos aceitar."

O líder do Labour tem sido pressionado a defender um segundo referendo. Na semana passada, oito deputados que apoiam precisamente essa nova votação anunciaram a saída do partido, em parte devido à frustração em relação à forma como Corbyn tem lidado com o Brexit.