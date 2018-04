Pub

Aviso da Eurocontrol, devido à escalada das declrações e intenções de Rússia e EUA, parece estar a surtir efeito

A Eurocontrol, organização europeia de segurança na navegação aérea, divulgou na terça-feira uma "advertência rápida" às companhias aéreas do leste do Mediterrâneo contra possíveis ataques aéreos contra a Síria com mísseis nas próximas 72 horas.

Uma rápida vista de olhos nos sites que seguem em direto voos por todo o mundo, é possível verificar que a zona está com menos voos do que o que será habitual.

Embora, nos últimos meses, as rotas se tenham vindo a desviar cada vez mais da Síria, como refere o Business Insider, os céus da zona leste do Mediterrâneo, e da Síria, estão visivelmente mais vazios, situação que se estende a uma área maior do que a que já é habitual.

Tem sido comum, aliás, os voos comerciais evitarem o norte e nordeste sírio, como se vê no Flight Radar 24.

"Devido ao possível lançamento de ataques aéreos na Síria com mísseis ar-terra e/ou de cruzeiro, nas próximas 72 horas, e a possibilidade de interrupção intermitente de equipamentos de radionavegação, este aviso deve ser levado em conta ao planear operações de voo na área do Mediterrâneo Oriental-Nicósia", divulgou Eurocontrol, no seu site.