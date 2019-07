Rivera usa gestação de substituição em Portugal para atacar Sánchez

Iglesias renuncia a ser ministro do governo de coligação com Sánchez

Pedro Sánchez apresentou esta segunda-feira de manhã, no seu discurso de investidura, as suas seis propostas para um governo "progressista, europeísta, ecologista e feminista" em Espanha. Contudo, quase três meses após a vitória eleitoral sem maioria, o líder dos socialistas chegou ao Parlamento espanhol sem ter finalizado um pacto com a Unidas Podemos, cujos votos precisa para deixar de ser primeiro-ministro interino e dar início a uma nova legislatura.

No seu discurso de quase duas horas, Sánchez, de 47 anos, não fez qualquer referência à questão da Catalunha. E terminou com um apelo ao Unidas Podemos de Pablo Iglesias no sentido de ter o apoio da aliança e, assim, ser aprovado. "Viemos de duas tradições distintas da esquerda. Nada que merece a pena é fácil. E o que temos por diante merece muito a pena", disse o líder socialista espanhol perante o novo Parlamento saído das legislativas de 28 de abril.

Nas reações posteriores, recolhidas pela imprensa espanhola, essa omissão foi amplamente criticada pelo Partido Popular, Ciudadanos, Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), Navarra Suma, Coligação Canárias, Compromís, Partido Regionalista de Cantábria e até pelo Bildu (independentistas bascos ligados ao antigo Batasuna). O líder parlamentar da ERC no Parlamento espanhol, Gabriel Rufián, classificou tal omissão como uma atitude "irresponsável e negligente" por parte do líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE). Rufían, entre outros, chegou ao Parlamento com ramos de flores amarelas, em homenagem aos presos catalães que estão a ser julgados por causa do referendo ilegal de 1 de outubro de 2017.

Líder do PSOE Pedro Sánchez durante o debate de investidura no Parlamento espanhol © Reuters

Na parte da tarde, foi a vez de os líderes dos outros partidos falarem, podendo Sánchez responder. Cada líder tem direito a 30 minutos de intervenção, mais 10 e, depois, mais três. Cada intervenção tem direito a resposta do primeiro-ministro. A réplica do candidato à investidura como chefe do governo de Espanha não tem, porém, limite de tempo. A ordem das intervenções é do partido maior, para o mais pequeno. A última tem que começar até às 20.30 (19.30 em Lisboa). A sessão encerra depois, prosseguindo terça-feira, seguida de votação. Sánchez precisa de maioria absoluta. Numa segunda votação, que a ser necessária acontecerá na quinta-feira, dia 25, já bastará apenas a maioria simples.

"Os socialistas ativaram um campo de minas do qual não sabem sair"

O primeiro da tarde a intervir foi o líder do PP, Pablo Casado, que começou precisamente por assinalar a ausência de referências à questão da Catalunha. "Não o vi falar do elefante que estava mesmo aqui", assinalou Casado, acusando os socialistas de terem "ativado um campo de minas do qual não sabem sair". E recordou a Sánchez que chegou ao poder depois derrubar, com a ajudar dos nacionalistas catalães, o governo de Mariano Rajoy. "A moção de censura geriu-a o elefante com o laço amarelo que o senhor não queria ver. O senhor chegou ao governo pela mão deles. E agora tem vergonha deles?"

"Não disse nada sobre o problema do bilinguismo, sobre os espiões linguísticos. Não disse nada sobre se vai equiparar os salários das Forças de Segurança do Estado. Nada disse tampouco sobre a proposta de renovar a prisão preventiva passível de revisão. Nada disse sobre a Catalunha. Queremos lembrar-lhe que o senhor foi primeiro-ministro com uma aliança contra o Estado. Porque não disse nada sobre os seus sócios? Os seus sócios não são só os independentistas da Catalunha. São [Pablo] Iglesias, [Arnaldo] Otegi, que foi à televisão espanhola dizer que deseja que o senhor volte a governar", declarou o sucessor de Mariano Rajoy, referindo-se ao líder da Unidas Podemos, bem como ao coordenador-geral da Bildu. Neste ponto, Pablo Casado foi amplamente aplaudido no Parlamento espanhol.

Líder parlamentar da ERC, Gabriel Rufian, chegou ao Parlamento espanhol com flores amarelas para lembrar os presos catalães que estão a ser julgados pelo referendo de 1 de outubro de 2017, uma vez que os laços amarelos, símbolo habitual, estão proibidos © EPA

Em seguida o líder do PP foi contrapondo argumentos às promessas feitas por Sánchez em seis áreas: emprego digno e sustentabilidade das pensões, revolução tecnológica, alterações climáticas, igualdade entre homens e mulheres, desigualdade social e a posição global de Espanha, dentro da Europa, dos seus ideais e valores. Casado lembrou ainda as vezes em que o PP, por razões de Estado, como o Orçamento do Estado ou a ativação do Artigo 155.º na Catalunha, apoiou o PSOE. "Vamos votar Não, senhor Sánchez, porque não estamos de acordo que venha aqui ocultando negociações com outras formações políticas. Não estamos dispostos a que culpe as formações da oposição. A sua obrigação é dar a esta câmara é informação sobre que governo quer formar e com que sócios. O PP formará uma oposição. Leal".

Sánchez faz ultimato a Casado: ou abstenção ou novas eleições

Em resposta a Casado, Sánchez pediu-lhe para clarificar o que quer fazer, em nome do PP: "O senhor fala como se nem sequer tivesse havido as eleições de 28 de abril. Se não quer que haja uma repetição das eleições e quer ser líder da oposição deve abster-se. Vocês têm a chave para o governo para que Espanha não dependa das forças independentistas. O senhor e o senhor [Albert] Rivera é que têm a chave". Em relação às acusações sobre a Catalunha, o líder do PSOE diz que falou de todas as autonomias espanholas e que quando fala dos problemas sociais isso, para ele, também é falar da Catalunha.

Líder do Partido Popular, Pablo Casado, fotografado durante o debate de investidura de Pedro Sánchez © EPA

"Os senhores não tiveram nada que ver com o que aconteceu nestes últimos oito anos na Catalunha? Vocês, senhor Casado, vivem do conflito territorial", apontou Sánchez, atirando em seguida com a corrupção, calcanhar de aquiles do PP. "O senhor Casado tem que facilitar um governo em Espanha através da abstenção. Faça um exercício de coerência sobre as suas próprias palavras e abstenha-se para que haja um governo em Espanha".

Retorquindo ao apelo do primeiro-ministro interino, o líder do PP reforçou que o partido não vai abster-se, por considerar que Sánchez não é de confiança. "Se nos insultar um pouco mais, talvez nos abstenhamos", brincou Casado. E voltou à carga com a questão catalã. E a forma como o líder socialista lida com ela. "O problema na Catalunha é jurídico, não é um questão política que se possa relativizar. E o senhor está a relativizar. Isso é gravíssimo. [Quim] Torra disse na semana passada que o senhor é primeiro-ministro graças aos votos dos nacionalistas. Esse é o elefante no hemiciclo. Mesmo que não o queira reconhecer". Em relação a uma aliança com o Unidas Podemos o líder do PP deixou um aviso: "Pode ser investido com os radicais, mas não vai conseguir governar ".

Parece-me que o debate se esgota aqui, desabafa Sánchez, ao retorquir à segunda intervenção de Casado. "Não peço que se abstenha de forma grátis, não peço nada do outro mundo, a não ser respeitar o resultado eleitoral". Nas legislativas de 28 de abril, que foram antecipadas depois de Sánchez não ter conseguido fazer aprovar o Orçamento do Estado para 2019, o PSOE elegeu 123 deputados, o PP 66, o Ciudadanos 57, o Unidas Podemos 35, o Vox 24, a ERC 15 e as outras formações políticas elegeram três dezenas de deputados no Parlamento espanhol.

"A sua verdadeira cara é que tem um projeto de rutura para Espanha. Está a dar a carta da soberania a uma minoria na Catalunha que está fora da legalidade. Não nos peça que sejamos cúmplices. Não podemos facilitar a investidura porque seria muito prejudicial para Espanha", reiterou Casado, na sua intervenção final de três minutos, depois de o líder do PSOE ter revalidado o seu apelo aos deputados populares no sentido de se absterem. Se não está terça-feira, na quinta-feira.

"Sabe o que se passou em Portugal? Um governo de esquerda passou uma lei para permitir a gestação de substituição. São fascistas também?"

A seguir a Casado, foi a vez de Albert Rivera, líder do Ciudadanos, que recusa aliar-se a Sánchez. "Puro teatro, senhor Sánchez, puro teatro. Trouxe aqui um discurso com a voz bem colocada, enquanto, nos bastidores, se reúne com o Podemos e com os independentistas. O seu plano, senhor Sánchez, é um plano bom para si e para os seus sócios, mas é um plano mau para os que defendem a liberdade neste país. Vamos opor-nos ao modelo de uma Espanha sectária que o senhor quer", atirou o líder do partido que nasceu na Catalunha contra a ideia de uma Catalunha independente.

Líder do Ciudadanos, Albert Rivera, recusa viabilizar um governo liderado por Pedro Sánchez © EPA

"Sánchez quer estigmatizar todos os que não têm cartão do Partido Socialista. Estigmatizar a meia Espanha. Cada vez que alguém discorda do seu plano, é um fascista, para si, senhor Sánchez. Mas é o senhor que alimenta o ódio entre os espanhóis. Prefere dividir e vencer, prefere fazer acordos com os que não querem o artigo 155.º da Constituição. Trata-se de criminalizar os moderados, os constitucionalistas e de aplaudir os radicais", acusou Rivera, instando o líder do PSOE a demitir-se se os socialistas forem condenados no âmbito do caso de corrupção dos ERE [na Andaluzia].

O líder do Ciudadanos, que não esconde a ambição de ser o líder da oposição ou, até mesmo, chefe do governo, acusou Sánchez de ter um plano oculto de tomada do poder para nele se perpetuar. "Vem de longe o seu plano. O senhor chegou ao poder com os nacionalistas e populistas e quer perpetuar esse plano. Vem fazendo isso desde a moção de censura. Hoje traz aqui um governo Frankestein. Temos uma má notícia para si, senhor Sánchez: Vamos desmontar o seu plano".

Rivera, com o tom inflamado e acusatório que o caracterizou nos debates para as eleições de 28 de abril, acusou os socialistas de bloquearem políticas amigas das famílias. "Deixem de bloquear a guarda partilhada. Não sejam antigos. Basta de hipocrisia. As famílias com gestação de substituição têm que ir à Ucrânia porque Carmen Calvo [vice-primeira-ministra espanhol] as está a criminalizar. Sabe o que se passou em Portugal? Um governo de esquerda passou uma lei para permitir a gestação de substituição. São fascistas também os seus parceiros socialistas portugueses? As famílias se querem ter filhos, neste país, não podem. Não podem permitir-se a isso".

No que toca à questão da Catalunha, disse Rivera: "Discordo dos que dizem que o senhor não disse nada sobre a Catalunha. Ao não dizer nada, disse tudo. O que o senhor faz é olhar para o lado quando a maioria catalã se sente desamparada perante o seu governo. Nós opomo-nos a que os golpistas proponham juízes no meu país, como propõe o senhor e o senhor Torra [presidente da Generalitat da Catalunha]" A sedição, a prevaricação não é política, é um delito. Com os que querem liquidar o nosso país não podemos falar. Eu sou catalão, mas não quero privilégios para a minha terra relativamente aos demais".

Terminando a sua primeira intervenção, Rivera sublinhou, para que não haja margem para dúvidas: "O mais responsável é opor-se ao seu plano, senhor Sánchez. O mais fácil seria o contrário. Vamos votar Não, com as duas mãos, não a Sánchez e não ao seu bando". E cita Fernando Savater para dizer que isso é o mais sensato a fazer.

"Teatro, senhor Rivera, é pactuar com a extrema-direita e depois tentar fazer parecer que é um acidente"

Em resposta ao líder do Ciudadanos, Sánchez garantiu não haver nenhum problema pessoal com Rivera, mas avisou-o de que está enganado. "Teatro, senhor Rivera, é pactuar com a extrema-direita e depois tentar fazer parecer que é um acidente". Refere-se ao pacto entre Ciudadanos e PP para governar a Junta da Andaluzia com o apoio do Vox de Santiago Abascal. Sánchez recordou que existe um intenso debate interno no Ciudadanos, que em Barcelona [o ex-primeiro-ministro francês e ex-candidato do Ciudadanos Manuel] Valls facilitou um governo não independentista na câmara. E houve fundadores do partido que já o abandonaram.

"O senhor, senhor Rivera, matou cada debate interno. Cada vez está mais só na sua torre de marfim. Para si, as feministas são fascistas. Os que não concordam consigo são fascistas. Para vocês todos são fascistas menos a extrema-direita. A sua etiqueta, senhor Rivera, é reversível, como os casacos [com dois lados]. Não sei porque obedece ao cordão sanitário que pôs à volta do PSOE. Rogo-lhe, senhor Rivera, que o senhor e o seu grupo se abstenham, pelo bem de Espanha, para que haja um governo", declarou o primeiro-ministro interino.

Sánchez insta Rivera a informar-se melhor sobre o que diz. "Em Portugal, senhor Rivera, essa lei de gestação de substituição foi travada pelo Tribunal Constitucional".

Na réplica, Rivera voltou a acusar o líder do PSOE de tudo permitir a extremistas, separatistas e terroristas. E instou-o a dizer que, se proíbe homenagens ao ex-ditador espanhol Franco, que proíba também homenagens ao presidente da Venezuela Nicolás Maduro e a etarras como Josu Ternera. "A memória histórica não pode perdoar que haja homenagens a terroristas. Não quero homenagens nem a Franco, nem a Maduro, nem a etarras. E os senhores permitem que isso aconteça. Permitem que haja homenagens a Josu Ternera. A mim dói-me a alma, senhor Sánchez".

Desafiador, repetiu uma e outra vez que vai votar contra o plano Sánchez. "Senhor Sánchez, não vamos apoiar o seu plano. Essa é a nossa responsabilidade histórica e vamos opor-nos. Mais de quatro milhões de pessoas votaram em nós para os vigiarmos e para as defendermos do plano Sánchez. Se quer um cheque em branco da oposição, por parte do Ciudadanos não o vai ter. Vai ter vigilância estreita. Vamos votar Sim a Espanha e Não ao bando e ao plano de Sánchez".

No período de resposta, Sánchez disse apenas: "Ouvimos e entendemos a sua mensagem". E nada mais. Rivera, por seu lado, aproveitou o tempo da terceira intervenção para voltar a desfiar as acusações sobre o sectarismo, sobre o plano Sánchez para privilegiar os militantes do PSOE e para se perpetuar no poder. "Senhor Sánchez, se acha que isto vai ser um passeio, engana-se". Tomando a última palavra, Sánchez volta a dizer que o líder do Ciudadanos não tem outro remédio a não ser abster-se se não quiser atirar Espanha para novas legislativas antecipadas.

"Não nos proponham ser um elemento de mera decoração no vosso governo, porque isso não podemos aceitar"

Pablo Iglesias começou por lembrar três mulheres assassinadas a semana passada em Espanha e por considerar que a violência de género é um flagelo. O líder do Unidas Podemos pediu em seguida a Sánchez que retificasse o que dissera no seu discurso de manhã. "O senhor disse que em 1975 acabou a ditadura. Não, em 1975 morreu um ditador numa cama. Quero pedir-lhe que, em respeito pelos que lutaram contra a ditadura, retifique essas palavras".

Pablo Iglesias, líder do Unidas Podemos, no Parlamento espanhol © EPA/BALLESTEROS

Ao contrário dos anteriores interlocutores, Iglesias foi passando em revista as promessas feitas de manhã por Sánchez, como a de reformar o artigo 99.º da Constituição. "Se os cidadãos votam em várias forças políticas é porque querem que se entendam. Se os cidadãos quisessem que o seu partido governasse sozinho ter-lhe-iam dado a maioria absoluta", atirou Iglesias a Sánchez.

"O senhor está a demonstrar que só está a negociar connosco porque não tem outro remédio. Ao mesmo tempo em que negoceia connosco, apela à abstenção do PP e do Ciudadanos. Peço-lhe que não faça o mesmo com o Vox", declarou o líder do Unidas Podemos, em tom irónico.

"A experiência de um governo à portuguesa fracassou. E fracassou porque tivemos um governo instável. Espero que tratemos de construir uma maioria estável, para um governo estável", sublinhou Iglesias.

Sobre a Catalunha, Iglesias também notou que Sánchez não falou sobre aquilo a que chamou "o conflito catalão". E instou o líder socialista a retificar também as referências que fez aos independentistas. O líder do Unidas Podemos garantiu que não há linhas vermelhas - uma vez que os socialistas elegeram muito mais deputados do que a sua formação - por parte da aliança e enumerou várias razões pelas quais quer formar um governo de coligação com o PSOE.

"Não nos proponham ser um elemento de mera decoração no vosso governo, porque isso não podemos aceitar. Senhor Sánchez, apenas lhe pedimos respeito e reciprocidade. Creio que os espanhóis não entenderiam se fossemos de novo para eleições antecipadas e que este país perdesse a oportunidade de ter um governo de coligação de esquerda", afirmou Iglesias. Em nome do Unidas Podemos falaram também Jaume Asens, Alberto Garzón e Yolanda Díaz, respetivamente, do En Comú Podem, da Esquerda Unida e da Galicia en Común.

Ao tomar a palavra, Sánchez recordou que falou de vários pactos de Estado possíveis, pactos que podem unir o PSOE e o Unidas Podemos. E justificou-se: "Não renuncio a entender-me com o Unidas Podemos, mas se não chegarmos a um acordo qual é a solução? Instalar o bloqueio político? Merece Espanha ficar sem governo depois de esta sessão de investidura? Que eu exija a abstenção do PP e do Ciudadanos não significa que esteja a fazer acordos com eles".